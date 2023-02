Z okazji Tłustego Czwartku Netto już tradycyjnie zaprasza na słodkie zakupy do swoich sklepów w całej Polsce. Pączki są teraz tańsze niż w 2022 roku.

Dziś za 12 pączków z pudrem i nadzieniem wieloowocowym klienci Netto zapłacą mniej niż rok temu.

W ofercie sieci znajdą się także pączki z lokalnych cukierni.

Tłusty Czwartek zapowiada ostatni tydzień karnawału, a Netto – dzień bardzo atrakcyjnych cen pączków. 16 lutego pączki wieloowocowe z pudrem będą do nabycia przy zakupie 12 szt. za 0,37 zł/1 szt. To mniej niż w zeszłym roku - wtedy za sztukę klienci płacili 0,39 zł. Cena pączków lukrowanych, w tym tych z lokalnych cukierni, to już jednak wydatek 1,79 zł za 1 szt.

W ofercie Netto obowiązującej do 18 lutego amatorzy słodkich wypieków znajdą również: donuty, muffiny, croissanty z czekoladą, rożki z jabłkiem... A dla chętnych specjalna oferta na składniki do zrobienia pączków.

