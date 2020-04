Tną koszty, choć działają. Redukcje w Hebe

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, spółka która prowadzi sieć drogerii Hebe, zwolni część załogi w biurze głównym oraz zredukuje pensje o 20 proc. pracownikom centrali, którzy utrzymają zatrudnienie. Zmiany te mają obowiązywać do 31 grudnia, ale nie obejmą kadry zarządzającej, czyli dyrektorów i menadżerów - dowiedział się portal dlahandlu.pl. Firma uzasadnia podjęte decyzje spadkiem liczby klientów i znaczącym spadkiem obrotów w sklepach.

Hebe jako drogerie są jednymi z nielicznych sklepów, które mogą prowadzić działalność zarówno przy ulicach jak i w centrach handlowych przez cały okres zamknięcia gospodarki, jako placówki zapewniające niezbędne produkty higieniczne.

- Rozumiemy, że są to trudne i wymagające czasy, ale patrząc jak z wielkim wysiłkiem wiele mniejszych firm, które na czas pandemii zostało całkowicie zamkniętych, walczy o to, aby utrzymać zespół i nikogo nie zwalniać – jesteśmy zbulwersowani i rozczarowani działaniami naszej firmy - piszą pracownicy w liście do redakcji dlahandlu.pl.

