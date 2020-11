To będzie fast shopping. Gemini Holding o przygotowaniach do ponownego otwarcia centrów handlowych

W sobotę w końcu zapadła decyzja o otwarciu galerii, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Jak ocenia Pani tę decyzję?

Przez cały listopad do rządu napływały apele organizacji branżowych, najemców, jak i wynajmujących o możliwie najszybsze przywrócenie handlu w galeriach. Sobotnią decyzję należy więc przyjąć jako pozytywną odpowiedź na zgłaszane postulaty. To słuszny i rozsądny krok, za którym stoją liczne argumenty. Tradycyjnie dla handlu IV kwartał roku, a zwłaszcza sezon świąteczny jest kluczowy. W wielu sklepach generuje on nawet 30 proc. rocznego przychodu. Dalsze utrzymywanie ograniczeń mogłoby pogłębić straty rynku o kolejne 12 mld złotych, co razem z listopadem dało by 20 mld zł. Zepchnęłoby to wiele marek na krawędź bankructwa, byłoby także potężnym ciosem w rynek pracy, liczący sobie ponad 400 tys. osób. Dziś pojawia się nadzieja, że najemcom chociaż częściowo uda się odrobić straty.

Centra handlowe muszą jednak zastosować jeszcze surowszy reżim sanitarny.

Reżim, który nie jest nam obcy. Centra handlowe w Polsce od wielu miesięcy przygotowane są do bezpiecznej obsługi klienta, co stale jest podkreślane w komunikacji z rządem. Obostrzenia obowiązujące w Polsce są znacznie bardziej restrykcyjne, szczegółowe i kompleksowe, niż te rekomendowane np. przez WHO czy Safe Shopping Centers, organizację, która certyfikuje bezpieczeństwo w galeriach. W ostatnich miesiącach w obiektach handlowych wdrożono wszystkie rekomendacje GIS i Ministerstwa Rozwoju, Prac i Technologii. Co więcej, właściciele i zarządcy dodatkowo wprowadzają własne procedury dotyczące m.in. czystości, które znacznie wykraczają poza te ustanowione przez władze. Już dziś centra spełniają zasady bezpieczeństwa, dotyczące m.in. DDM, dostępu do płynów odkażających, maseczek i rękawiczek jednorazowych czy procedur związanych z czystością i dezynfekcją. Gwarantuje to bezpieczeństwo na wielu poziomach, a tym samym komfortowe warunki kupującym i pracownikom. Do kwestii bezpieczeństwa każdy z obiektów w Polsce podchodzi dziś odpowiedzialnie, to też priorytetowa inwestycja, którą można rozwijać. To zapewnia maksymalne bezpieczeństwo klientom, pracownikom sklepów, a także obsłudze galerii. Mówiąc wprost, centra handlowe mogą być otwarte, ponieważ są doskonale przygotowane do działania niezależnie od rozwoju pandemii w Polsce.