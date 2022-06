To będzie największy park handlowy w Gorzowie Wielkopolskim. Budowa jeszcze w tym roku

Park Handlowy SHOPP.CITY Gorzów Wielkopolski to inwestycja spółek Acteeum i Shopp.City S.A.

Gorzów Wielkopolski to inwestycja spółek i S.A. Obiekt będzie miał ponad 20 tys. mkw. powierzchni użytkowej i 800 miejsc parkingowych.

Zaprojektowane z rozmachem regionalne centrum handlowe nie ma konkurencji w całym regionie.

Pierwszych klientów galeria przyjmie w II połowie przyszłego roku.

Skala projektu jest wyjątkowa. Na działce o powierzchni 8 ha,. w doskonałej lokalizacji, powstaje park handlowy o powierzchni użytkowej 20 tys. mkw. W zamyśle centrum handlowe pozwoli klientom na szybkie zakupy.

Ułatwi to duży parking na świeżym powietrzu i wejścia do części sklepów bezpośrednio z zewnątrz. Największe z nich zajmą osobne budynki - m.in. operator dom i ogród oraz sklep spożywczy.

Wszystkie sklepy znajdą się na jednym poziomie. Dzięki czemu nie ma potrzeby korzystać z wind czy klatek schodowych.

Park Handlowy SHOPP.CITY Gorzów Wielkopolski

Dobór najemców do formatu sprawia, że power centers zaspokajają większość potrzeb zakupowych mieszkańców miast i ich okolic.

Operator centrum zapewnia najemcom możliwość rozszerzenia i umocnienia współpracy, jeśli dołączają do innych jego realizacji.

Dzięki temu park handlowy ma już niemałe grono najemców wywodzące się spośród znanych i cenionych marek odzieżowych, obuwniczych, sportowych i dyskontowych.

Znana sieć spożywcza także zdecydowała się zostać najemcą centrum, dzięki czemu na półtora roku przed planowanym otwarciem deweloper ma zapewniony wysoki poziom komercjalizacji centrum.

W Gorzowskim SHOPP.CITY będzie też kilka zaskoczeń niespodzianek – firm, które debiutują na polskim rynku albo właśnie zadebiutowały.

Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Leży też w sąsiedztwie modernizowanej właśnie najważniejszej arterii transportowej Gorzowa, która po remoncie będzie trasą tramwaju miejskiego oraz czterojezdniową drogą wylotową z miasta.

Modernizacja drogi krajowej nr 22 zakończy się stworzeniem ronda na skrzyżowaniu ul. Walczaka i Fieldorfa – Nila. Rondo zapewni bezpieczny wjazd na teren Parku Handlowego.

Po rozbudowie drogi krajowej nr 22 linia tramwajowa pojedzie do ul. Fieldorfa, ułatwiając dostęp do parku handlowego klientom korzystającym z komunikacji miejskiej. Prace trwają, ich zakończenie ma nastąpić w tym samym czasie, co budowa inwestycji.

Położenie sprawia, że klienci będą mieli doskonały dostęp do centrum handlowego zarówno poruszając się samochodem jak i transportem publicznym. Po zakończeniu modernizacji tramwaj miejski będzie dojeżdżał bezpośrednio do planowanego gorzowskiego Power Center.

O Acteeum Group

międzynarodowa firma, działająca na rynku developerskim oraz zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w rozwoju centrów handlowych w Polsce, przeprowadzając cały proces developerski, począwszy rozpoznania terenu pod zabudowę, poprzez etap projektowania, budowy, komercjalizacji, aż po zarządzanie i sprzedaż centrów handlowych.

O Shopp.City S.A.

Spółka jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni handlowych w Polsce. Firma oprócz rozwijania sieci retail parków pod swoją marką uczestniczyła jako land developer w realizacji m.in. warszawskiej Galerii Północnej, Galerii Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim oraz otwartego w 2020 roku Parku Handlowego Siedlce w Białkach.