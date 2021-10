To był najlepszy sprzedażowo okres w historii spółki CCC. Grupa dziś i jutro

Rekordowo wysokie przychody, ekspansja międzynarodowa i rozwój modelu omnichannel – Grupa CCC podsumowała drugi kwartał.

Drugi kwartał 2021 roku w Grupie CCC to najlepszy sprzedażowo okres w całej historii spółki.

W ramach Grupy działa obecnie przeszło 90 sklepów internetowych w 19 krajach.

Sprzedaż głównego silnika e-commerowego Grupy eobuwie.pl wyniosła w drugim kwartale 805 mln PLN (+55% rdr).

Nowa sieć HalfPrice w pięć miesięcy utworzyła sieć 30 sklepów w Polsce, Czechach, Austrii i na Węgrzech.

CCC jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie wdrożyła niedawno płatności odroczone w sklepach stacjonarnych.

– Drugi kwartał 2021 roku w Grupie CCC to najlepszy sprzedażowo okres w całej historii spółki – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. – Sukcesywnie wzmacniamy naszą ofertę produktową, rozwijamy kanały sprzedaży oraz doświadczenia zakupowe klientów. Dzięki temu odnotowujemy wzrosty przychodów w sieci stacjonarnej, przy utrzymaniu wysokiej dynamiki w e-commerce. To pokazuje, że doskonale wykorzystaliśmy moment na cyfryzację biznesu oraz przewidzieliśmy trendy rynkowe i konsumenckie - dodaje.

W drugim kwartale roku obrotowego 2021 (maj-lipiec) sprzedaż w Grupie CCC osiągnęła poziom 2 mld PLN – co stanowi wzrost o 41% rdr, a także poprawę do Q2’19 (+5%). Jak tłumaczy spółka, to efekt powrotu klientów do sklepów stacjonarnych, przy utrzymanej wysokiej dynamice sprzedaży internetowej oraz bardzo dobrym debiucie nowej sieci HalfPrice.

Dzięki poprawie marży brutto (+2,2pp rdr) oraz dyscyplinie kosztowej, w podsumowywanym okresie Grupa CCC osiągnęła także wysoką marżę EBITDA, tj. 11,3%.

– Pierwsze półrocze zamykamy w Grupie CCC wysokim poziomem przychodów i stabilną sytuacją finansową. Jesteśmy gotowi dalej sukcesywnie wzmacniać wartość naszej organizacji i inwestować w jej rozwój – mówi Kryspin Derejczyk, wiceprezes zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.

Już 90 sklepów internetowychw Grupie CCC

Spółka wzmacnia omnichannelowy ekosystem, rozpoczęła sprzedaż online na kolejnych rynkach zagranicznych (m.in. w Rosji). Wybrane produkty Grupy debiutują również na platformach marketplace, takich jak Allegro, Wildberries, Zalando czy Kasta.