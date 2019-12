To był pracowity rok dla właściciela marki Quiosque

Quiosque, marka odzieżowa należąca do bydgoskiej firmy PBH S.A. konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży. W mijającym 2019 roku, powstało 15 nowych salonów: 7 własnych i 8 franczyzowych. Obecnie sieć sprzedaży liczy ponad 180 salonów, z czego połowa to sklepy partnerskie.

Marka Quiosque rozwija się w całej Polsce. Na północy kraju otwarto: Kosakowo i Gdańsk, w centrum kraju – Pruszków, Warszawa, Łowicz, Kielce, a na południu: Bielsko-Biała, Zgorzelec i Sanok.

Quiosque jest obecny zarówno w dużych centrach handlowych, takich jak Galeria Młociny czy C.H. Madison, jak i w małych parkach handlowych, takich jak Łowicz czy Giżycko.

- PBH – właściciel Quiosque - otwiera sklepy tam gdzie brakuje ich oferty. Wybiera miasta, w których wcześniej Quiosque nie był obecny, jak Kalisz, Zgorzelec czy Ostrowiec Świętokrzyski. W tym ostatnim miejscu, marka czekała ponad rok na odpowiednią lokalizację. Są też miasta gdzie oferta była za mało dostępna jak np. Trójmiasto, stąd też decyzja o otwarciu aż 2 punktów na północy kraju – mówi Małgorzata Larwa, Manager ds. Ekspansji. - W kolejnym roku planujemy otworzyć około 10 sklepów w miastach gdzie jeszcze nie ma naszej marki. Stawiamy na mniejsze miejscowości. Nasze klientki cenią sobie wygodę, dlatego często robią zakupy w pobliżu miejsca pracy czy zamieszkania. Nie chcą tracić czasu na dojazdy na zakupy do dużych miast, dlatego musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i być bliżej nich - dodaje.

Marka zaprasza do współpracy potencjalnych franczyzobiorców. Aby współpracować z Quiosque należy posiadać lokal, którego optymalna dla marki powierzchnia ma metraż od 100 do 130 mkw., w mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji to, w zależności od stanu lokalu, od 1 000 zł do 2 500 zł netto na 1 mkw.