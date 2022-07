To był trudny rok, ale sprzedaż w sieci Intersport rośnie

- To był kolejny trudny rok dla spółki - ocenia Marek Kaczmarek, prezes zarządu Intersport Polska w liście do akcjonariuszy. Przychody roku obrotowego 2021/2022 netto ze sprzedaży w sieci Intersport wyniosły 231.772 tys. zł i były o 48,3 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2020/2021.

Rynek detaliczny w Polsce rozwijał się dynamicznie (powracał do normalności) do grudnia 2021 roku. W tym czasie wartość indeksu nastrojów konsumenckich w Polsce wciąż rosła.

Niestety nagłe spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja zmieniły trendy.

Intersport Polska systematycznie wdraża w Polsce nowy koncept sklepu.

Wpływ na wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu miało przede wszystkim ograniczenie zakresu

pandemii COVID-19 i zmiana nastrojów społecznych z tym związanych oraz skuteczna implementacja nowej strategii biznesowej opartej na wzmocnieniu: modelu omnichannel, oferty produktowej, działań operacyjnych oraz budowy nowej społeczności wokół spółki w programie #teamINTERSPORT.

Mimo, że liczba odwiedzających była mniejsza, to osiągane wyniki sprzedażowe były lepsze niż w poprzednich latach. Wzrost sprzedaży był spowodowany głównie przez fakt, że aktywność fizyczna, uprawianie sportów, była w czasie pandemii ogólnie dostępną formą spędzania czasu wolnego, która wytworzyła potrzeby zakupowe sprzętu i odzieży sportowej - pisze Marek Kaczmarek, prezes zarządu Intersport Polska.

Jak wskazuje prezes spółki, rynek detaliczny w Polsce rozwijał się dynamicznie (powracał do normalności) do grudnia 2021 roku. W tym czasie wartość indeksu nastrojów konsumenckich w Polsce wciąż rosła. Niestety nagłe spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja zmieniły trendy. Dodatkowo, bardzo negatywnym czynnikiem mającym wpływ na zachowania konsumenckie był początek wojny w Ukrainie. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju indeks zaczął spadać i osiągnął najniższy poziom od ponad 15 lat. Odbiło się to również na

mniejszych niż planowano przychodach przez spółkę w czwartym kwartale roku finansowego.

Sklepy stacjonarne czy e-commerce?

W sklepach stacjonarnych przychody netto ze sprzedaży wyniosły 133.206 tys. zł i były o 58,6 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu; w kanale

e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 23.617 tys. zł i były o 19,8 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu, zaś w kanale hurtowym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 74.949 tys. zł i były o 42,4 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

Optymalizacja sieci

Intersport Polska systematycznie wdraża w Polsce nowy koncept sklepu w formacie INTERSPORT 2.0/2.0 Light, wzbogacając jednocześnie swoje portfolio o nowe koncepty.

W roku obrotowym 2021/2022 spółka zmodernizowała sale sprzedaży zgodnie z założeniami formatu w czterech salonach: CH Silesia City Center w Katowicach, CH Manufaktura w Łodzi, CH Magnolia we Wrocławiu oraz CH Zakopianka Park w Krakowie. Ponadto w ramach remodelingu utworzono w istniejącym salonie w Zakopanem (ul. Krupówki 60) ekspozycję w oparciu o standard INTERSPORT Alpin Store dedykowaną lokalizacjom umiejscowionym

w górskich kurortach.