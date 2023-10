Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. we wrześniu br. wyniosły około 19 mln. 700 tys. zł To o wynik o około 15 proc. wyższy od przychodów uzyskanych przez Grupę we wrześniu 2022 r.

Partnerzy serwisu

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. podał wstępną informację o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej za wrzesień 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Esotiq & Henderson wyniosły około 19,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ostatnie pół roku, w okresie styczeń - wrzesień 2023 r. wyniosły około 203 mln. 300 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży internetowej we wrześniu 2023 r. wyniosły około 3 mln. 800 tys. zł.

Narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej za okres styczeń-wrzesień 2023r. wyniosły około 38 mln. 300 tys. zł.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła we wrześniu 2023 r. około 60 proc. We wrześniu 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Esotiq & Henderson wyniosły około 19,7 mln zł. Zarząd ocenia, że jest to wynik lepszy o około 15 proc. od przychodów uzyskanych przez Grupę we wrześniu rok wcześniej. Zarząd Esotiq & Henderson S.A. poinformował także, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ostatnie pół roku, w okresie styczeń - wrzesień br. zamknęły się kwotą około 203 mln. 300 tys. zł i tym samym były wyższe o ponad 13 proc., niż przychody w tym samym okresie roku ubiegłego. We wrześniu przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej wyniosły około 3 mln. 800 tys. zł. To daje Grupie o około 19 proc. wyższy wynik finansowy niż osiągnięty w roku poprzednim. Narastająco, w okresie styczeń - wrzesień 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 38 mln. 300 tys. zł. To wynik wyższe o ponad 38 proc., niż w porównywalnym okresie 2022 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła we wrześniu 2023 r. około 60 proc., a zatem była wyższa o około 9 punktu proc. w porównaniu z marżą zrealizowaną przez Grupę we wrześniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - wrzesień 2023 r. wyniosła około 64 proc. i według szacunków spółki była wyższa o około 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson na koniec września 2023 r. wynosiła 17 tys. 642 m kw. i tym samym była mniejsza o około 3,5 proc. niż rok wcześniej. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin