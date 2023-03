Factory Annopol świętuje w marcu 10. rocznicę powstania. To jedyne centrum outletowe w Polsce, do którego klienci mogą dojechać metrem.

Factory Annopol zakończył 2022 rok pokaźnymi wzrostami liczby klientów i wartości sprzedaży.

Poziom najmu sięga 98 procent.

Factory Annopol jest jednym z pięciu outletów najpopularniejszej marki tego formatu w Polsce.

Rozwijamy się dynamicznie wraz z rynkiem i aktualnymi potrzebami naszych klientów, mimo trudności, które w ostatnich latach przechodziła branża. Mamy lojalnych klientów, odwiedzających regularnie nasze centrum, a część naszych salonów jest unikatowa nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. Stawiamy na atrakcyjną ofertę, komfortowe doświadczenia zakupowe i funkcjonowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Paulina Korzeniecka, dyrektor Factory Annopol w NEINVER, lidera rynku outletowego w Polsce i Hiszpanii oraz drugiego operatora w Europie.

Factory Annopol to jedyne centrum tego formatu w kraju z salonem outletowym popularnej, polskiej marki wielkopowierzchniowych sklepów z artykułami dla domu i elektroniką - RTV EURO AGD. W centrum z powodzeniem działa też jedyny salon outletowy kanadyjskiej marki odzieży, obuwia i wyposażenia outdoorowego Jack Wolfskin, a także Helly Hansen – jedyny w kraju stacjonarny salon outletowy renomowanego, norweskiego producenta odzieży górskiej, żeglarskiej i wierzchniej.

Zakupy w Factory Annopol. Fot. Mat. pras.

Rok 2022 w Factory Annopol zamknęło z rekordowym wzrostem wartości sprzedaży i liczby odwiedzających, przekraczającym 30 procent w obu wskaźnikach. Klienci najmłodszego outletu w Warszawie, w ubiegłym roku zyskali unikatową możliwość przyjeżdżania na zakupy metrem. Odległość z przystanku metra Bródno zajmuje zaledwie 7 minut spacerem, a częstotliwość kursowania pociągów jest bardzo wysoka.

Lokalizacja i dojazd to czynniki, mające dla klientów istotne znaczenie przy wyborze centrum, w którym zrobią zakupy. Stacja metra Bródno, zlokalizowana 500 metrów od Factory Annopol, daje nam wyjątkowy potencjał do zdobycia nowego grona odwiedzających – podkreśla Paulina Korzeniecka.

Outlet w warszawskim Annopolu posiada w swojej ofercie mocno rozbudowany segment marek sportowych i outdoorowych. Już pod koniec marca, po gruntownej przebudowie wnętrz, ponownie otwarty zostanie salon adidas - w nowej odsłonie i na zdecydowanie większej powierzchni. Celem zarządcy Factory Annopol jest rozwijanie jak najbardziej kompleksowej oferty, zróżnicowanej ze względu na potrzeby klientów, z bogatą reprezentacją najbardziej pożądanych marek, stąd w portfolio nie brakuje też silnej reprezentacji salonów z odzieżą i obuwiem dla kobiet i mężczyzn, zarówno codziennych jak i tych bardziej formalnych. W ostatnim roku dwukrotnie zwiększył powierzchnię salon outletowy z obuwiem marki Kazar oraz Under Armour z butami i ubraniami do uprawiania sportu, a do grona najemców dołączyła popularna w kraju biżuteryjna marka W. Kruk, a także powracający po latach Sunset Suits. Ofertę gastronomiczną wzbogaciła z kolei restauracja Popollo Pizza z daniami kuchni włoskiej.

Factory Annopol jest zlokalizowane w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkalnych, ale i stołecznej obwodnicy oraz dróg krajowych, prowadzących do okolicznych miejscowości. Na 19 700 mkw. powierzchni, centrum gromadzi ponad setkę salonów outletowych topowych marek lokalnych i światowych niemal wszystkich segmentów, w cenach obniżonych zawsze od 30 proc. do 70 proc.

Factory Annopol jest jednym z pięciu outletów najpopularniejszej marki tego formatu w Polsce. Posiada wysokie oceny w certyfikacji Breeam, a także certyfikat dostępności przestrzeni AIS. Liczne działania w zakresie wsparcia środowiska naturalnego, a także minimalizowania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie, dowodzą zaangażowania w tworzeniu przyjaznego i odpowiedzialnego środowiska zakupowego.

