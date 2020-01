To już fakt. Avon częścią Natura &Co

Natura &Co ogłosił, że 3 stycznia b.r. zakończył proces przejęcia firmy Avon Products Inc., tworząc czwartą co do wielkości grupę kosmetyczną na świecie. Natura &Co wyznaczyła nowe kierownictwo, które będzie odpowiedzialne za zarządzanie kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa.

Przełomowa transakcja tworzy czwartą co do wielkości firmę kosmetyczną na świecie. To nowy znaczący krok w budowaniu grupy kierowanej swoją misją. Natura &Co, której akcje są notowane na giełdzie B3 w Sao Paulo, 6 stycznia b.r. rozpoczęła również działalność na NYSE (NTCO). Od teraz

znane na świecie firmy takie jak Avon, Natura, The Body Shop i Aesop będą funkcjonować w jednej, globalnej grupie. Połączenie znacznie zwiększa zasięg wielokanałowej grupy wielu marek, która stanie się liderem w sektorze sprzedaży bezpośredniej. A to wszystko, by codziennie dzielić się pięknem

z ponad 200 milionami klientów na całym świecie.

Sprzedaż Natura &Co opierała się będzie na budowaniu relacji z klientami poprzez działania online i offline, których podstawą jest praca ponad 6,3 milionów konsultantek i przedstawicieli. Połączenie zapewniło firmie globalny i wielokanałowy zasięg oraz możliwość oferowania pełnej gamy produktów w kluczowych kategoriach - w ponad 100 państwach na świecie. Co więcej, do firmy należy ponad 3000 sklepów, których funkcjonowanie zapewnia nowej grupie silną pozycję na rynku handlu detalicznego. Natura &Co przewiduje, że roczne przychody brutto sięgną ponad 10 miliardów dolarów.

Natura &Co pragnie wykorzystać swój globalny zasięg do dzielenia się kluczowymi wartościami firmy t.j. wzmocnienie pozycji kobiet, walka z kryzysem klimatycznym, zakończenie testowania kosmetyków na zwierzętach oraz rozwijanie silnych więzi z lokalnymi społecznościami. Wspólnymi wartościami całej grupy jest budowanie biznesu, który opiera się na zrównoważonym rozwoju i wywiera realny, pozytywny wpływ na ludzi, a także planetę. Dla firmy jest to nieodłączony element rozwoju odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

- Firma Natura właśnie skończyła świętować 50. rocznicę istnienia i nie ma lepszego sposobu na otwarcie tego następnego rozdziału w naszej historii niż powitanie firmy Avon w naszej rodzinie. Łączy nas wspólna wizja i pasja do piękna oraz budowania relacji z klientami. Razem będziemy jeszcze silniej działać, czyniąc dobro i dążąc do budowania sprawiedliwszego i piękniejszego świata - podkreśla Luiz Seabra, współzałożyciel firmy Natura.

