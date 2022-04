To już prawdziwy trend. Sklepy z używaną odzieżą otwierają takie marki jak Levi's czy COS

Zalando sprzedaje używane produkty nie tylko w internecie – w Berlinie, w centrum handlowym Alexa, działa stacjonarny second hand o nazwie Zircle. Swoje sklepy z używaną odzieżą otwierają również największe światowe marki, jak Levi's czy Cos, czyli najdroższa marka grupy H&M.

CTO to największa w kraju sieć marketów odzieżowych oferujących ubrania outlet, z drugiej ręki i nowe. To projekt, który doskonale wpisuje się we współczesne trendy zero waste i eco-recyclingu.

Według prognoz ekspertów rynek second hand w USA do 2023 r. ma wzrosnąć dwukrotnie, możemy więc spodziewać się przełożenia zachodnich trendów na rynek polski.

- Rzeczy z second-handu postrzegane są jako nieszablonowe, oryginalne, po prostu inne. To tu upolować możemy ciekawe, modowe perełki znanych firm, ale także marek niszowych i limitowanych kolekcji. W CTO klienci znajdą strefę z odzieżą wycenioną na sztuki z czego ok 70-80 proc. to odzież nowa, posiadająca oryginale metki. Kolejna strefa to produkty na wagę a asortyment ten wymieniany jest w całości raz w tygodniu na zupełnie nowy. Ten pomysł spodobał się naszym klientom o czym świadczy fakt, że w dniu otwarcia salon odwiedziło ponad 3500 klientów – dodaje Katarzyna Łaszkiewicz.

Fenomen platform internetowych sprzedających używane ubrania

O rosnącej popularności tego obszaru świadczy chociażby prawdziwy fenomen platform internetowych sprzedających używane ubrania, ale np. Zalando sprzedaje używane produkty nie tylko w internecie – w Berlinie, w centrum handlowym Alexa, działa stacjonarny second hand o nazwie Zircle.

Swoje sklepy z używaną odzieżą otwierają również największe światowe marki, jak Levi's czy Cos, czyli najdroższa marka grupy H&M. Powstały też gigantyczne serwisy oferujące używaną odzież, torebki, buty, akcesoria z segmentu premium, jak francuski Vestiaire Collective (9 mln użytkowników) czy aplikacja Vinted (34 mln użytkowników).

– Nasza sieć idealnie wpisuje się w potrzeby konsumenta XXI wieku. W CTO można kupić rzeczy niepowtarzalne, perełki światowej mody za kilkadziesiąt złotych. Nie tylko odzież, ale i zabawki, tekstylia, akcesoria modowe czy chemię gospodarczą – komentuje Sebastian Skrzypek, dyrektor generalny, CTO.

Butik z używanymi ubraniami w galerii handlowej

Produkty pochodzą z różnych części Europy, dzięki czemu codziennie pojawia się coś unikalnego np. ubrania takich marek jak Versace, Dior, BOSS czy Tommy Hilfiger, czy nawet Gucci i Prada. Wszystko to w bardzo dobrym stanie.

– Butik z używanymi ubraniami w galerii handlowej może wydawać się kontrowersyjnym posunięciem, ale chcemy przecierać szlaki i wytyczać nowe kierunki. Według nas receptą na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku jest właśnie testowanie nowych konceptów, bycie zawsze obok klienta, słuchanie potrzeb rynku i dostarczanie dokładnie tego, czego rynek w danej chwili oczekuje – podsumowuje Katarzyna Łaszkiewicz.