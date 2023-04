Ikea ma zamiar uruchomić kolejną placówkę w Warszawie. Nowe studio planowania ma powstać w Westfield Mokotów.

Od 2021 roku IKEA wprowadziła już osiem takich punktów planowania w różnych miastach w Polsce.

W Warszawie takie placówki działają w centrum handlowym Wola Park i przy centrum handlowym Factory Ursus, a już wkrótce - jak informuje warszawawpigułce.pl - dołączy do nich Westfield Mokotów.

Studio Planowania to przestrzeń 50 – 100 mkw. Ich zadaniem jest zapoznanie klientów z produktami i rozwiązaniami oraz usługami IKEA. Miejsce zostało zaprojektowane przez IKEA w taki sposób, by wygodnie przeprowadzić rozmowę z klientem. Projektowanie w Studio Planowania IKEA jest darmowe i odpłatne, a wsparcie obejmuje również m.in. transport we wskazane przez klienta miejsce.

Przypomnijmy, niedawno IKEA zamknęła studio planowania w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

