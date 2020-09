To nie e-zakupy są zagrożeniem dla centrów handlowych, ale nudny handel

O przyszłości rynku handlowego porozmawiamy podczas sesji Handel w galeriach – jaki będzie? COVID-19 przyspieszył rewolucję, która była już na horyzoncie. Jak zmieni się ekosystem centrów handlowych?

Pandemia mocno uderzyła w rynek centrów handlowych, dynamiczny rozwój e-commerce kładzie się cieniem na przyszłości wielu obiektów. Co dziś - w obliczu tych i innych elementów „nowej rzeczywistości” jest największym wyzwaniem dla właścicieli i zarządców centrów handlowych?

Renata Kinde-Czyż: Wszyscy uczestnicy rynku centrów handlowych bardzo ucierpieli z powodu lockdownu. W czasach, kiedy większość sklepów była zamknięta i klienci obawiali się chodzić na zakupy zupełnie naturalną rzeczą jest, że handel przeniósł się do netu. Nie było innego wyjścia! Dzisiaj jednak centra są otwarte i klienci wracają. W naszych obiektach frekwencja klientów praktycznie osiągnęła poziom sprzed lockdownu. Klienci chcą robić zakupy w obu kanałach: offline i online. W ofercie każdego uczestnika tego rynku, a więc zarówno najemców jaki i zarządców/właścicieli, oba te kanały powinny się przenikać w sposób niemal niezauważalny dla klienta. Klient tego wymaga i tego od nas oczekuje. Jeśli chcemy, żeby do nas wracał musimy zapewnić jego maksymalną satysfakcję online i offline. To nie zakupy online są zagrożeniem, tylko nudny handel, który ma nieatrakcyjne produkty, ceny czy serwis. To ten handel, gdzie liczą się tylko krótkoterminowe wzrosty i zyski i gdzie zapomina się o budowaniu coraz lepszych doświadczeń klientów w obcowaniu z firmą teraz i w przyszłości. Warto zastanowić się nad pytaniem, dlaczego niektóre firmy upadają. Czy faktycznie zabija je online czy po prostu lekceważenie zmian zachodzących na szeroko rozumianym rynku?

Jakie inne zmiany czekają centra handlowe „nowej rzeczywistości”?

Takie, które przyniosą nowe trendy i zmieniające się zwyczaje konsumentów. Jeśli nie nadążymy z takich czy innych przyczyn, to niektóre obiekty będą musiały się przebranżowić, zmienić swoje przeznaczenie całkowicie lub częściowo w zależności od ich lokalizacji. Wszystko będzie zależało od potrzeb i rozwoju rynku w danym segmencie. Będą mogły tam powstać biura, szpitale, kliniki, akademiki, ośrodki rozrywki, centra nowoczesnej edukacji, itd. W jeszcze innych powstaną nowe usługi, także takie, których jeszcze nie ma. Może wynajem powierzchni na dni i godziny? A może zakupy na abonament? Niewykluczone, że dla niektórych przeobrażeń potrzebne będą również zmiany w architekturze, np. centra handlowe typu „Drive Thru”.

