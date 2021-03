To pierwsza sieć handlowa, która wprowadzi do sprzedaży testy na Covid-19

Test oferowany w Biedronce będzie kosztował 49,99 zł za sztukę.

- Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społecznej - podkreśla Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Sieć podkreśla, że zgodnie z zaleceniami producenta testu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał należy skontaktować się z lekarzem. To samo powinniśmy zrobić przy wyniku negatywnym, gdy mamy objawy, które można powiązać z Covid-19.