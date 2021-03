To walka o przetrwanie. Czy galerie handlowe pójdą do sądu w sprawie czynszów?

• Rząd wprowadził abolicję czynszową i nie reaguje na apele dotyczące konieczności zmiany tej regulacji.

• Wynajmujący zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc. Oznacza to, że najemcy otrzymują podwójne wsparcie: od wynajmujących oraz państwa (postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje) - wylicza Krzysztof Poznański, dyrektor PRCH.

• Na ponad pięciomiliardową dziurę w obrotach galerii handlowych składa się koszt abolicji czynszowej wynoszący 3,5 mld zł oraz kwota 2 mld zł wynikająca z dwustronnych dobrowolnych ustaleń dotyczących czasowych rabatów czynszowych.

Krzysztof Poznański, dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych

Po trzech lockdownach galerie handlowe straciły 5 mld zł. Czy da się jakoś tę dziurę „zacerować”, odzyskać? Może w sądzie?

Krzysztof Poznański, dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych: Łączna kwota wsparcia przekazanego najemcom przez wynajmujących po czterech lockdownach wyniesie 5,5 mld zł, co stanowi połowę rocznych przychodów wynajmujących. To są straty wynikające z art. 15ze, czyli pokrycia kosztów abolicji czynszowej oraz kwota ok. 2 mld zł dobrowolnie udzielonych czasowych rabatów czynszowych od maja do grudnia 2020 r. Wadliwa i niekorzystna dla obu stron umowy najmu regulacja dość brutalnie wkracza w relacje handlowe między najemcą i wynajmującym. Pozwala na abolicję czynszową podczas lockdownu pod warunkiem przedłużenia umowy najmu o sześć miesięcy i czas zakazu działalności. Zdaniem wielu renomowanych kancelarii prawnych oraz uznanych ekspertów w dziedzinie prawa artykuł ten jest sprzeczny z konstytucją, kodeksem cywilnym i z umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony inwestycji. Jest to solidny grunt pod ewentualne procesy sądowe i roszczenia.

