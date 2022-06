Tomasz Ciąpała o reaktywacji Próchnika

Obecnie trwają prace nad koncepcją dla nowego Próchnika. - Powołaliśmy do tego zespół specjalistów w spółce, rozmawiamy z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, z ludźmi, którzy kiedyś współtworzyli Próchnik, z projektantami… Szukamy warstwy artystycznej dla marki i badamy rynek. Na decyzję odnośnie procesów produkcyjnych mamy jeszcze czas - wyjaśnia Tomasz Ciąpała.

Pytany o dalekosiężne plany, prezes Lancerto mówi, że firma ma jeszcze sporo do zrobienia w Polsce, gdzie chce być liderem jakości.

- Nadrzędnym naszym celem jest 100 proc. rentownych salonów z najlepszą możliwą obsługą - podsumowuje Ciąpała.

Skąd pomysł, by przejąć markę Próchnik, która ma długą historię, ale cztery lata temu zniknęła z rynku?

Tomasz Ciąpała: Gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z modą męską, tworząc w 2008 r. Lancerto, Próchnik był wielką firmą, z własnymi zakładami produkcyjnymi i przede wszystkim znaną, szanowaną marką. To była najstarsza spółka giełdowa.

Choć sami nazwaliśmy swoją firmę bardziej międzynarodowo i uniwersalnie, to mieliśmy zawsze duży sentyment do Próchnika, który do dziś dla wielu jest synonimem męskiego płaszcza i kurtki. W ostatnich latach prowadziliśmy różne rozmowy na temat fuzji i synergii z tym podmiotem, jednak nic z nich nie wyszło. I dobrze, bo w biznesie na wszystko jest odpowiedni czas.

Obserwujemy wszystkie podmioty działające na rynku mody męskiej i obserwowaliśmy też proces upadłościowy Próchnika. W pewnym momencie dostrzegliśmy interesujący nas scenariusz wejścia w tę firmę, dlatego zdecydowaliśmy się na przejęcie.

Ile trwał ten cały proces?

Około 2 lat. Przez ten czas testowałem swoją cierpliwość, co nie jest łatwe dla przedsiębiorcy. Jednak chcę podkreślić, że nie podchodziliśmy do całego procesu przejęcia Próchnika zbytnio emocjonalnie. To był czysty pragmatyzm. Ta marka ma nadal dużą wartość i widzimy w tym swoją szansę. Marka nadal będzie w polskich rękach, a mogło być inaczej.

Jaki zatem jest pomysł na Próchnik po reaktywacji marki?

Obecnie pracujemy nad koncepcją dla nowego Próchnika. Powołaliśmy do tego zespół specjalistów w spółce, rozmawiamy z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, z ludźmi, którzy kiedyś współtworzyli Próchnik, z projektantami… Szukamy warstwy artystycznej dla marki i badamy rynek.

Zdecydowanie bliższa nam jest postawa pokory niż przesadnej wiary we własne możliwości i wiedzę, dlatego w tym momencie wypracowujemy strategię. Gdy będzie gotowa, przyjdzie czas na jej publikację.

