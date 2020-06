Tomasz Jagiełło, Helios: Wytyczne sanitarne dla kin są restrykcyjne

Wytyczne sanitarne dla kin są napisane w niejasny sposób, więc będziemy prosić o ich doprecyzowanie. Skomplikowane i kłopotliwe zalecenia ukazały się trzy dni przed sugerowaną datą uruchomienia kin, co jest absurdalne. Przy tych obostrzeniach nie wyobrażam sobie przygotowania sieci multipleksów do otwarcia w tak krótkim czasie – uważa Tomasz Jagiełło, prezes zarządu sieci kin Helios.

Czy obostrzenia sanitarne zachęcają do otwarcia kin czy zniechęcają?

Tomasz Jagiełło, prezes zarządu sieci kin Helios: Przede wszystkim nie są one precyzyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzedaż barową i konsumpcję na salach. Będziemy prosić o ich doprecyzowanie i wyjaśnienie wątpliwych kwestii. Ich obecna formuła może odbierać widzowi przyjemność z pobytu w kinie.

No właśnie. Czy będą chętni na seans w maseczce?

Na pewno znajdzie się grupa wiernych kinomanów. Nakaz zakrywania ust i nosa jest przynajmniej konsekwentny, ponieważ nadal obwiązuje we wszystkich obiektach zamkniętych. To, co mnie martwi szczególnie, to zalecenie gromadzenia danych osobowych widzów. W żadnym innym miejscu, gdzie dochodzi do gromadzenia się ludzi, nie spotkałem się z takim wymogiem. Przecież do zakażenia może dojść w wielu zamkniętych miejscach: w restauracji, galerii handlowej czy w kościele.

Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi sala kinowa może być zapełniona maksymalnie w połowie, zatem w 400-osobowej sali film może oglądać nawet 200 osób. Zebranie danych od takiej liczby widzów wchodzących na salę wymagałoby zaangażowania dodatkowych pracowników i oczywiście sporo czasu. Z drugiej strony, zbieranie danych po seansie może doprowadzić do niedopuszczalnego nagromadzenia kinomanów z wypełnionymi formularzami, które zapewne trzeba będzie wrzucić do urny. Nie chciałbym, aby nasi pracownicy mieli styczność z wypełnionymi ankietami, gdyż nie ma możliwości zdezynfekowania papieru. A do tego pozostaje jeszcze kwestia ochrony danych osobowych.

Czyli dostrzega pan chaos w tych zaleceniach?

Są bardzo skomplikowane i nieprecyzyjne. Poza tym ukazały się trzy dni przed sugerowaną datą otwarcia kin, co jest absurdalne. Helios ma 277 sal kinowych w 49 lokalizacjach. Nałożone obostrzenia są restrykcyjne i trudne do wdrożenia. Do tego należy pamiętać, że np. w przypadku gastronomii restrykcje zostały zniesione zaledwie po dziewięciu dniach. Tym samym cały wysiłek i środki zainwestowane w przygotowanie lokali do otwarcia zostały spisane na straty.

Czy wypełnienie w 50 proc. sal będzie opłacalne?

Na początku prawdopodobnie w ogóle nie będzie tego problemu, bo spodziewamy się, że frekwencja tuż po uruchomieniu kin będzie niska...