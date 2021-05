Tomasz Jagiełło o uruchomieniu kin Helios: To świetny start

W piątek, 21 maja 2021 r., dziesięć minut po północy swoją działalność wznowiło 50 kin Helios. Łącznie od piątku do niedzieli w multipleksach tej sieci sprzedano 56 328 biletów, najwięcej w Warszawie, Poznaniu i Bielsko-Białej.

Po lockdownie ruszyły kina.

Kina mogą obecnie zaproponować widzom jedynie 50% miejsc na salach kinowych - zgodnie z obostrzeniami dotyczącymi ich funkcjonowania.

W sieci Helios najwięcej kinomanów wybrało się do kin w: Warszawie - w galerii Blue City, Poznaniu - w Galerii Posnania, Bielsko-Białej - w Galerii Sfera, Katowicach - w Galerii Libero oraz Gdyni - w Centrum Riviera.

- To świetny start, który przekroczył nasze oczekiwania - mówi Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios. - Po siedmiu miesiącach zakazu działalności czuliśmy olbrzymią radość, że możemy powrócić do pracy i zaprosić widzów do sal kinowych. Jestem dumny z mojej załogi, która udowodniła, że można w osiem dni uruchomić dużą sieć kin.

Co szykują kina

- Wielkim hitem nocy otwarcia był pokazywany w ramach seansów przedpremierowych film „Godzilla vs. Kong”. Natomiast w pierwszy weekend po uruchomieniu sieci najchętniej wybieranym tytułem była animacja „Co w duszy gra”, co pokazuje, że na otwarcie kin czekały też dzieci. Na drugim miejscu znalazł się „Jeden gniewny człowiek” Guya Ritchiego, a na trzecim - „Mortal Kombat”, produkcja wyświetlana w ramach pokazów przedpremierowych - dodaje Tomasz Jagiełło.

Od 28 maja br. na ekranach, poza wspomnianymi już wcześniej filmami, zagoszczą także kolejne premiery: „Cruella” ze zjawiskową Emmą Stone, polska komedia romantyczna z futbolem w tle „Druga połowa” czy animacja dla najmłodszych widzów „Krudowie 2: Nowa era”.

Oprócz tego już 29 maja widzowie będą mogli zobaczyć na dużym ekranie transmisję wielkiego finału Ligi Mistrzów. Ponadto, podczas weekendu 29-30 maja oraz 1 czerwca na najmłodszych czekać będzie moc atrakcji w związku Dniem Dziecka. Helios tradycyjnie stawia na wspaniały bajkowy repertuar, liczne konkursy oraz zabawy dla całej rodziny.

Na wielki ekran powrócą także popularne seanse specjalne. 9 czerwca w ramach Kina Kobiet zaprezentowany zostanie film „Cruella”. Nocne Maratony Filmowe zaproszą widzów na dwa seanse: 11 oraz 25 czerwca. W ramach Kina Konesera zobaczyć będzie można „Obraz pożądania”, „Oto my” oraz „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Z kolei amatorzy muzycznych wrażeń 10 czerwca będą mogli przeżyć niezwykłe wydarzenie organizowane w ramach cyklu Helios na Scenie – retransmisję koncertu Bon Jovi from Encore Nights (wybrane kina).