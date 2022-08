Tommy Hilfiger dla najmłodszych w Designer Outlet Warszawa

Ten największy w Polsce sklep outletowy Tommy Hilfiger od dawna ma swoich wiernych klientów i prężnie się rozwija.

Wiosną znacznie powiększył powierzchnię lokalu, który został zaaranżowany według nowego konceptu handlowego marki.

Już widać, że wprowadzone rozwiązania przestrzenne i technologiczne ułatwiają zakupy klientom, a obsłudze zarządzanie stanami magazynowymi i szybką reakcję na zapytania i potrzeby kupujących.

Latem, w nowoczesnym salonie pojawiła się nowa strefa eksponująca ofertę dziecięcą, której dotąd nie było w propozycji outletowej marki.

- Polacy bardzo cenią sobie jakość i rozpoznawalny design tego amerykańskiego producenta. Tommy Hilfiger jest brandem pożądanym i lubianym wśród naszych klientów, a sklep generuje znaczny ruch zakupowy i rozwija się wraz z naszym centrum. Wprowadzenie kolekcji dziecięcej jest naturalnym krokiem w tym procesie. Bardzo nas cieszy kolejna marka, w której ofercie znalazły się propozycje dla najmłodszych – mówi Katarzyna Ciemińska, Centre Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Kolekcje Tommy Hilfiger dla dzieci to perfekcyjne połączenie amerykańskiej klasyki z niewymuszonym luzem i wygodą mody streetwear. To gwarancja doskonałej jakości, komfortu i nienagannych stylizacji na każdą okazję: do szkoły, na weekend czy plac zabaw.