Tommy Hilfiger i Timberland. Kolekcja znanych marek debiutuje w sklepach

Amerykański projektant Tommy Hilfiger współpracuje z - należącą do VF - marką Timberland. Niecodzienny duet stworzył kolekcją inspirowaną latami 90. Ubrania nawiązujące do hiphopu już są dostępne na platformach online oraz w wybranych sklepach stacjonarnych obu brandów.

- Kultura ukształtowała nasze marki, a my z kolei tworzyliśmy ówczesny krajobraz mody - skomentował współpracę Tommy Hilfiger.

Z kolei Christopher Raeburn, globalny dyrektor kreatywny w Timberland, dodał: „Siła współpracy polega na połączeniu wszystkiego, co najlepsze każda marka ma do zaoferowania, a następnie przekraczaniu granic, aby wspólnie stworzyć coś radykalnie innego. W efekcie elementy są natychmiast rozpoznawalne jako Timberland i Tommy. To jak kulturowa księga pamięci, widziana przez soczewkę progresywną”.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Debiutancka kolekcja nawiązuje do sceny hiphopowej i oferuje: parki, kurtki uniwersyteckie i wielofunkcyjne elementy, takie jak odpinane spodnie stolarskie.

- To było wspaniałe, kreatywne i pouczające doświadczenie. Ekscytujące we współpracy dwóch tak znanych marek jest połączenie uznanych i rozpoznawalnych DNA marek i zderzenie ich w coś odważnego i świeżego - tłumaczy Tommy Hilfiger.

Debiutancka kolekcja TommyxTimberland jest dostępna online na tommy.com, Timberland.com oraz w wybranych sklepach Tommy Hilfiger i Timberland na całym świecie, a także u wybranych partnerów hurtowych od 26 października.