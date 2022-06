Tommy Hilfiger polubił Roblox. Ruszył nowy projekt w metaverse

Roblox zapewnia wspólne doświadczenia ponad 50 milionom użytkowników każdego dnia.

Najnowszy projekt marki obejmie otwarcie wirtualnego świata TOMMY PLAY, gdzie użytkownicy Roblox będą mogli wspólnie grać, marzyć i budować relacje.

Odzwierciedlając korzenie TOMMY JEANS, czerpiące z kultury ulicznej, wirtualna przestrzeń marki została zainspirowana Brooklynem. Jednak tak odmieniona interpretacja dzielnicy mogła zaistnieć wyłącznie w metawersum.

Platforma Roblox uosabia wiele wartości naszej marki: otwartość, różnorodność, i - przede wszystkim - nacisk na budowanie społeczności - mówi Tommy Hilfiger.

- Jesteśmy podekscytowani możliwością poznania użytkowników Roblox w ich własnym świecie. Cieszymy się, że możemy wzbogacić ich wirtualne przygody w sposób nieosiągalny na tradycyjnych portalach społecznościowych. Wspólnie z Roblox kontynuujemy budowanie tego świata, podziwianie jak wzrasta, a także prace nad jego kolejnymi odsłonami - dodają przedstawiciele marki.

Co oferują Tommy Hilfiger i Roblox?

W tej wirtualnej przestrzeni użytkownicy mogą cieszyć się podnoszącymi poziom adrenaliny aktywnościami. Skakanie na rowerze BMX umożliwia odkrywanie mapy na różnych wysokościach: od podziemi metra po dachy budynków. Główną atrakcją jest wirtualny skatepark, gdzie użytkownicy mogą eksplorować teren, uczyć się trików i mierzyć w towarzyskich zawodach rowerowych, których wyniki śledzone są na dziennej tablicy liderów. Gracze mogą również odblokować ukryte atrakcje i szukać unikalnych przedmiotów dla swojego awatara lub wskazówek o tym, co czeka TOMMY PLAY już wkrótce.

Zwiedzając okolice TOMMY PLAY natknąć można się na mury pokryte unikalnymi graffiti, stworzonymi specjalnie dla TOMMY JEANS przez prawdziwych, znanych brooklyńskich artystów, takich jak Rebel, Kel, Zero, SS, AO, Zam, Mega, Neek, Viloe i ZE. Naturalna miejska estetyka dodaje przestrzeni autentyczności oraz umacnia połączenie wirtualnych i rzeczywistych światów.

W TOMMY PLAY użytkownicy znajdą także inne mini gry oraz żetony Tommy Coins do zbierania oraz wymiany na wirtualne rowery, kaski, supermoce oraz ubrania i akcesoriaTOMMY JEANS.

Aby zapewnić twórcze zaangażowanie graczy, cyfrowe produkty powstały we współpracy z twórcami na platformie Roblox: nowicjuszami @Martin_Rblx2 i @StrapCode oraz doświadczonymi członkami społeczności - @Blizzei i @RynityRift. Wspólnie stworzyli oni nowe wersje prawdziwych projektów TOMMY HILFIGER, przeniesionych na platformę Roblox z wykorzystaniem przełomowej technologii Layered Clothing. To rozwiązanie, które pozwala tworzyć hiperrealistyczne trójwymiarowe stroje, pasujące do sylwetki każdego awatara. Porywająca przestrzeń marki została opracowana we współpracy z Sawhorse, ekspertem wśród deweloperów na platformie Roblox.

Kontynuacja współpracy opiera się na pierwszym etapie obecności TOMMY HILFIGER na Roblox. W grudniu 2021 r. marka nawiązała współpracę z ośmioma wyselekcjonowanymi projektantami mody cyfrowej ze społeczności platformy. Efektem była kolekcja Tommy X Roblox Creators - 30 wirtualnych produktów, w które ubrać można było swoje awatary.

Obecność marki na Roblox uzupełnia projekt Team Tommy - kierowana przez społeczność inicjatywa, która ma na celu wyróżnienie ośmiu wschodzących talentów ze śświata gamingu.