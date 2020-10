Tommy Hilfiger postawił na Designer Outlet Gdańsk

W tym miesiącu listę salonów Designer Outlet Gdańsk poszerzył pop up Tommy Hilfiger. Otwarcie wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię umacniania oferty premium dostępnej w outletach zarządzanych przez ROS Retail Outlet Shopping.

Od swojej premiery marka Tommy Hilfiger zachwyca unikalnym połączeniem nawiązań do klasyki amerykańskiego stylu i inspiracjami pop kulturą. Szeroka oferta ubrań i dodatków w stylu smart casual i athleisure, w tym kultowych koszul i t-shirtów, charakteryzuje się doskonałym wykonaniem i najwyższą jakością, dzięki którym Tommy Hilfiger zaskarbił sobie serca fanów mody na całym świecie. Teraz klienci Designer Outlet Gdańsk mogą odkryć propozycje marki w drugim salonie na terenie centrum.

Nowy, tymczasowy salon Tommy Hilfiger w Designer Outlet Gdańsk został otwarty w na początku października. Pop-up store dołączył do funkcjonującego od dawna butiku marki i tym samym uzupełnił ofertę „last pieces” tego amerykańskiego domu mody. W pop upie o powierzchni 145,53 mkw. dostępne są damskie i męskie kolekcje kultowego brandu, w cenach zawsze niższych od 30 do co najmniej 70 proc.

Premiera nowego formatu salonu Tommy Hilfiger to kontynuacja przyjętej przez ROS Retail Outlet Shopping, zarządcę centrów Designer Outlet, strategii umacniania portfolio marek premium.