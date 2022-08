Tommy Hilfiger rusza z nowym projektem. Wkrótce interaktywny plac zabaw inspirowany studiem Andy’ego Warhola

Tommy Factory to nie miejsce. To stan umysłu - mówi Tommy Hilfiger.

Fabryka była miejscem, gdzie musiało się bywać. Gdy zaczynałem karierę, to Andy łączył modę, sztukę, muzykę i showbiznes. Zdolność Andy’ego do przedstawiania tego, co najbardziej aktualne, nigdy nie przestała mnie inspirować - dodaje.

Zdjęcia przedstawią zderzenie kultur, zderzenie historii z przyszłością oraz klasyki z nowoczesnością.

Kampania marki Tommy Hilfiger na jesień 2022, której premiera odbędzie się na początku września, została zrealizowana na Bronksie przez fotografa Craiga McDeana i stylistkę Katie Grand.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zdjęcia przedstawią zderzenie kultur, zderzenie historii z przyszłością oraz klasyki z nowoczesnością: supermodelka Kate Moss po raz pierwszy wystąpi w tej samej kampanii z córką i modelką Lilą Moss. Towarzyszyć im będą: legendarny perkusista i producent Travis Barker, aktor Anthony Ramos, wokalista, autor tekstów i kompozytor Jon Batiste, artysta street pop Mr Brainwash, a także legenda drag i festiwalu Wigstock – Lady Bunny, oraz tatuator Steve Wiebe.

„Twórcza energia Nowego Jorku to siła, która wciąż gromadzi inspirujące a zarazem różnorodne talenty – tak jak kiedyś w Fabryce Andy'ego Warhola,” mówi Michael Dayton Hermann z The Andy Warhol Foundation. „Jesteśmy zaszczyceni, że kampania Tommy'ego Hilfigera składa Andy'emu hołd i wspiera działalność filantropijną The Warhol Foundation”.

Tommy Factory ożyje podczas pokazu mody Tommy Hilfiger na Nowojorskim Tygodniu Mody. Pokaz będzie świętem kreatywności i ekspresji, które podkreśli siłę indywidualności przez multimedialne instalacje, inspirowane ideą „15 minut sławy”. Koncepcja Warhola, przeniesiona w obecne czasy, połączy gości pokazu i bohaterów kampanii w interaktywnej scenografii.

Wydarzenie Tommy Factory odbędzie się 11 września o godzinie 19:00 EST (01:00 czasu polskiego) w kinie samochodowym Skyline Drive-In na nowojorskim Brooklynie, wraz z równoczesną aktywacją w metawersum. Po raz pierwszy w branży, wybieg pokazu mody w formule „See Now, Buy Now”– umożliwiającej zakupy projektów w trakcie pokazu – będzie transmitowany do serwisu Tommy Play na platformie Roblox.