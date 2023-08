Designer Outlet Sosnowiec powiększył swoją ofertę o znaną amerykańską markę modową. Salon kultowego brandu Tommy Hilfiger zajął powierzchnię 347 mkw. To pierwszy na Śląsku i Zagłębiu sklep outletowy marki.

Salon Tommy Hilfiger otwarty w Designer Outlet Sosnowiec to nowe stylowe i trendy miejsce na zakupowej mapie Śląska i Zagłębia.

Ten jedyny w regionie sklep outletowy marki oferuje bardzo szeroki asortyment skierowany zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

Kolekcje sygnowane kultowym logo, to oferta dla wielbicieli znakomitej jakości, miejskiego szyku i łączenia najnowszych trendów z zawsze modną klasyką.

Klienci znajdą tu stroje zarówno do pracy, jak i na weekendowe czy wakacyjne wypady, dodatki i akcesoria, które nadadzą elegancji każdej stylizacji.

Przestronne wnętrze zaaranżowane zostało wg najnowszego konceptu dedykowanego rynkowi europejskiemu.

- Nowo otwarty salon Tommy Hilfiger jest kolejnym przykładem marki premium, która właśnie z Designer Outlet Sosnowiec postanowiła rozwijać sprzedaż na polskim rynku. Otwarcie jest efektem obranej przez ROS Retail Outlet Shopping strategii leasingowej, wzmacniającej segment premium. To też odpowiedź na oczekiwania klientów centrum, którzy stawiają na dobrą jakość i znane marki w przyjaznej cenie - mówi Dariusz Obołończyk, Center Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping i dodaje - Cieszymy się, że nasi klienci zyskają kolejny powód do odwiedzin naszego centrum, ale i dostęp do ikonicznego brandu, jakim niewątpliwie jest Tommy Hilfiger.

Powierzchnia obejmująca bez mała 350 mkw. została zaaranżowana według innowacyjnego konceptu architektonicznego, opracowanego przez markę dla rynku europejskiego. Wygodne usytuowanie kas, przestrzeń podzielona na czytelne strefy odpowiadające różnym preferencjom klientów pozwalają na duży komfort zakupów i łatwe znalezienie odpowiedniego działu.

Tommy Hilfiger to popularna marka premium, mająca miłośników na całym świecie, także w Polsce. Uwielbiana przez elity, które hołdują stylowi preppy – kojarzonemu z prestiżowymi amerykańskimi uczelniami, elegancją i szykiem w codziennym wydaniu.

Phillips-Van Heusen Corporation, właściciel marki Tommy Hilfiger, posiada w swoim portfolio także brand Calvin Klein. Fot. mat. pras.

- To nie jedyna letnia zmiana jaką możemy ogłosić wraz z naszym partnerem, Phillips-Van Heusen Corporation – właścicielem marki Tommy Hilfiger. Ta jedna z największych światowych firm zajmujących się produkcją odzieży, posiada w swoim portfolio także brand Calvin Klein, który doskonale znają i lubią nasi klienci. Właśnie oddaliśmy do użytku znacznie powiększony sklep tej marki, który po modernizacji zajmuje obecnie powierzchnię 283 mkw. – dodaje Dariusz Obołończyk.

Designer Outlet Sosnowiec to największe centrum outletowe w regionie, położone w Sosnowcu przy trasie S1 i autostradzie A4 (ul. Orląt Lwowskich 138). Dzięki ponad 100 markom (takim jak np. Desigual, Benetton, Nike, 4F, New Balance, Puma, Salomon, adidas, Umbro, Hugo Boss, , Levi’s czy Guess) oraz cenom niższym od 30 do 70% przez cały rok, oferuje najlepsze możliwości robienia zakupów. Architektura outletu przypominająca XIX-wieczną wiktoriańską uliczkę handlową, wydzielona część restauracyjna oraz plac zabaw dla dzieci uzupełniają wyjątkowe wrażenia zakupowe. Nowo powstała zewnętrzna strefa relaksu wraz ze ścieżką edukacyjną, położone nad zbiornikiem wodnym pozwalają na przyjemne spędzanie czasu także po zakupach. Odwiedzający centrum goście mogą skorzystać z rozbudowanego bezpłatnego parkingu na ponad 1800 samochodów. Cały projekt tworzy unikalną w skali regionu lifestylową przestrzeń zakupowo-wypoczynkową, która jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych klientów. Designer Outlet Sosnowiec jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.

