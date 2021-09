Top 10 największych parków handlowych w budowie

Jak przypomina najnowszy raport JLL i Trei Real Estate „Parki handlowe i centra convenience w Polsce” pionierem segmentu parków handlowych w Polsce była Inter Ikea, z parkami handlowymi Janki i Franowo na początku lat 90. Jej następca Ingka Centres, jest obecnie największym właścicielem regionalnych parków handlowych oraz Ceetrus, kóry posiada liczne parki sąsiadujące z centrami handlowymi.

Tradycyjne parki handlowe (od 5 tys. mkw. do 9,9 tys. mkw.) to domena firm Saller, Trei Real Estate i Immofinanz. Co ciekawe, są one także liderami rynku w najmniejszym segmencie (od 2 tys. mkw. do 4,9 tys. mkw.). Podczas gdy rynek regionalnych parków handlowych jest dobrze rozwinięty, wciąż istnieje potencjał na mniejsze, tradycyjne parki handlowe i centra convenience.

Oto wybrane przez JLL największe parki handlowe i centra convenience w budowie. Ich otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku lub w 2022 r.

1. Galeria Andrychów

Realizowane przez Acteeum Group i Equilis Europe Centrum Handlowe Andrychów będzie pierwszym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym w Andrychowie, obejmującym zasięgiem oddziaływania blisko 200 tys. mieszkańców miasta oraz okolic. Najbliższe duże ośrodki miejskie, jak Bielsko-Biała, Kraków czy Katowice oddalone są o 30 do ponad 60 km.

Obiekt w Andrychowie na powierzchni 24 tys. mkw. najmu będzie oferował 38 sklepów, w tym supermarket w formacie 2,2 tys. mkw. Wśród pozostałych najemców znajdą się m.in. market budowlany, salon RTV i AGD, salony odzieżowe oraz obuwnicze.

Dla komfortu odwiedzających centrum będzie oferowało 650 miejsc parkingowych. Planowane otwarcie to trzeci kwartał 2021 r.

2. Saller Park Lipnik

