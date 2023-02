Pluszaki, perfumy, i on niczym rycerz na białym rumaku - cały na różowo, Love dog. Takie propozycje na tegoroczne Walentynki mają Lidl, Sephora i Żabka.

1. Leniwiec kradnie serca naszych czytelników

Walentynkową ofertę przygotowały sklepy Lidl Polska. W ofercie są np.: świece, bielizna, maskotki, słodycze, biżuteria, skarpetki. A co z leniwcem i co jeszcze przygotował Lidl Polska dla swoich klientów z okazji Walentynek? Sprawdź w naszym tekście:

2. Pachnące walentynki z Sephora

Miłość nie zna granic – to tegoroczne hasło sieci perfumerii Sephora. Marka celebruje tegoroczne Walentynki i zaprasza do swoich sklepów na promocje kosmetyków. Wśród marek, których kosmetyki można kupić teraz taniej są, m. in: Versace, Giorgio Armani, Biotherm, Origins, KVD, Lancome, Clinique, Huda Beauty czy Phlov.

3. Romantyczne zdjęcie walentynkowe z na warszawskim Tarchominie

Galeria Północna ma dla swoich klientów specjalną przestrzeń do robienia zdjęć z okazji Walentynek. Kilkumetrowy, pełen czerwonych świateł tunel dla zakochanych, rozciągający się nad mostkiem i będący zarazem ciekawym insta-pointem, a także fotele w kształcie serc, które mogą posłużyć za tło do sesji zdjęciowej - to czeka na świętujących swoje uczucia.

4. Leroy Merlin też chce być wyrazem miłości

Między produktami z klasycznej oferty Leroy Merlin można znaleźć inspirację szukając prezenty dla bliskiej osoby. Dla tych, którym brak czasu na szukanie kreatywnych kombinacji Leroy Merlin przygotowało propozycję prezentów.

5. "Jaka parówa, Walentynko?"

Żabka proponuje nowy symbol miłości: love dog to opcja dla głodnych romantyków. To właśnie im sieć zielonych sklepów proponuje: "W Walentynki zamiast róż - rusz do Żabki po Love Dog”.

