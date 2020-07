Top Secret: Czerwcowa sprzedaż w sklepach niższa o 30 proc. rok do roku

Jak podała spółka Redan SA, sprzedaż towarów odzieżowej marki Top Secret w czerwcu 2020 r. wyniosła ok. 16 mln zł i była niższa o 31 proc. porównując do czerwca poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 60 mln zł i była niższa o 47 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W sklepach Top Secret w czerwcu sprzedaż w Polsce wyniosła 13 mln zł i była o 30 proc. niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci mniejszej o 8 proc. r/r.

"W drugim miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych poziomy sprzedaży są istotnie niższe r/r. Wejścia do sklepów były o ok. 40 proc. niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością – wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony uzyskiwane poziomy sprzedaży są wyższe od skorygowanego – w związku z epidemią COVID-19 – planu na 2020 r. oraz nastąpił rok do roku nieznaczny wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - podano w komunikacie.

Z kolei przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w czerwcu 2020 r. wyniosły 1,7 mln zł, co oznacza spadek o 9% w stosunku do czerwca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 10,2 mln zł i była ok. 37 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pomimo spadku obrotów r/r wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej.

Jak informuje spółka, powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży na koniec czerwca 2020 wyniosła 29,2 tys. mkw., tj. była o 22 proc. niższa niż w tym samym momencie 2019 r. "Połowa spadku powierzchni wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą, pozostała z braku otwarć lub zamknięcia części sklepów Top Secret po przywróceniu handlu oraz zamknięcia części sieci outletowej w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów" - poinformowali przedstawiciele firmy.

Marka odzieżowa Top Secret należy do spółki Redan SA.

