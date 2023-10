Sieć Top Secret ma nowy sklep stacjonarny w Galerii Rumia, gdzie będzie można wybrać się na przebieranie w ofercie mody damskiej.

Top Secret rośnie stacjonarnie w Galerii Rumia.

Marka oferuje propozycje modowe dla kobiet.

Pierwsi zakupowicze w nowym sklepie sieci Top Secret mogli liczyć przez dwa dni na specjalną promocję z okazji otwarcia salonu.

Top Secret ma ponad 25 lat doświadczeń w świecie mody. Jest jedną z rozpoznawalnych polskich marek, oferuje kolekcje zgodne z aktualnymi trendami. Top Secret to odzież damska na każdą okazję dostępna przez internet i stacjonarnie.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16,8 tys. mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów.

Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Maxi Zoo, Action, Dealz, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.

