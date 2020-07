Top Secret wraca do założyciela. Radosław Wiśniewski kupi udziały i nową kolekcję

Radosław Wiśniewski, główny akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej Redanu, zamierza zainwestować prywatne środki w finansowanie nowych kolekcji Top Secret. Zabezpieczeniem będzie przejęcie kontroli nad spółką zależną zarządzającą sprzedażą w sklepach tradycyjnych i online. W celu dokonania transakcji konieczne będzie również uzyskanie zgody UOKiK.

Redan podpisał z Radosławem Wiśniewskim, który obecnie ma 45,8 proc. głosów na WZA, list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy stron i przejęcia przez niego 100 proc. udziałów spółki zależnej Top Secret sp. z o.o.

- Naszym głównym celem jest dalszy rozwój marki Top Secret. Dla zapewnienia bezpiecznego działania sieci modowej konieczne jest jednak jej dofinansowanie. Ze względu na aktualną sytuację rynkową związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie jest realne pozyskanie finansowania ani poprzez zwiększenie zadłużenia finansowego, ani przez emisję akcji. Nie kwalifikujemy się również do wsparcia w postaci instrumentów preferencyjnych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. W takiej sytuacji Radek Wiśniewski postanowił udzielić wsparcia finansowego Top Secret - powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

- Z każdym kolejnym tygodniem po okresie zamknięcia z powodu epidemii koronawirusa, sprzedaż w sklepach Top Secret systematycznie rośnie, szybko zbliżając się do poziomów z 2019 roku. Oceniam, że potwierdza to, iż wyciągnęliśmy właściwe wnioski z wyników 2019 r. i odpowiednio zmodyfikowaliśmy kolekcję, tak aby cieszyła się ona zainteresowaniem klientów Top Secret. Oznacza to, że mamy właściwy model biznesowy, także na obecne trudne czasy - mówi Radosław Wiśniewski, który zobowiązał się do udostępnienia środków na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji marki Top Secret do wysokości 10 mln zł. Dla zapewnienia bezpieczeństwa tych środków główny akcjonariusz oczekuje jednak pełnej kontroli nad kanałami dystrybucji tak, aby w negatywnym scenariuszu, móc odzyskać zaangażowane środki w toku sprzedaży towarów po cenach detalicznych, a nie w ramach hurtowej wyprzedaży. W związku z tym Radosław Wiśniewski oczekuje przejęcia kontroli nad udziałami Top Secret sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż w sklepach off- i on-line w Polsce.

