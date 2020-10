Toruńskie centrum handlowe korzysta z trendów

Jak oceniają przedstawiciele Nowych Bielaw wpływ ma na to wiele cech obiektu. Jednym z nich jest dogodna lokalizacja, którą w badaniach przeprowadzonych w centrum handlowym wskazuje aż 61% ankietowanych.

Co więcej, ponad 64% tutejszych klientów mieszka w najbliższym sąsiedztwie Centrum Handlowego Nowe Bielawy. Toruński obiekt zlokalizowany jest w pobliżu dużych osiedli takich jak Bielawy, Rubinkowo oraz Skarpa, których mieszkańcy najchętniej robią tutaj zakupy.

- Klienci dostosowują się do nowej rzeczywistości. Stawiają na szybkie i konkretne zakupy w centrach handlowych, zlokalizowanych blisko miejsca ich zamieszkania lub takich, które można odwiedzić po drodze do pracy. Dogodne położenie na mapie Torunia przyciąga do nas lokalnych mieszkańców, którzy mogą wybrać się na zakupy pieszo, ale także tych zmotoryzowanych – mówi Patrycja Podgórska, przedstawicielka właściciela Centrum Nowe Bielawy w Toruniu.

Magnesem jest również kompleksowa oferta. Największym najemcą toruńskiego obiektu jest operator spożywczy Carrefour zapewniający szeroki wybór niezbędnych produktów.

- W Nowych Bielawach obecne są znane i lubiane marki, ale w ofercie nie brakuje także lokalnych konceptów z wieloletnią tradycją np. kwiaciarni, piekarni rzemieślniczej, punktów z tradycyjnymi wyrobami czy kultowymi toruńskimi produktami – informuje.

Codziennym zakupom dla całej rodziny sprzyjają także liczne akcje promocyjne oraz wyjątkowo intensywny w tym roku sezon wyprzedaży. Niskie ceny i częste promocje jako powód odwiedzin wskazuje 16% respondentów.

Wygoda zakupów procentuje

Znacznym udogodnieniem dla klientów jest także usługa click&collect, dostępna w kilkudziesięciu sklepach Nowych Bielaw. Wśród nich są m.in. Carrefour, Rossmann, CCC, Douglas, Jysk, RTV Euro AGD, KFC, 5.10.15 czy Vision Express.

- Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia wygodę,. Dzięki click&collect nasi klienci mogą zamówić produkty online, a następnie odebrać je w sklepie stacjonarnym na terenie naszego obiektu w dogodnym dla siebie terminie – wyjaśnia Patrycja Podgórska.

Nowością w obszarze e-grocery ma być usługa Carrefour Sprint, w ramach której sieć będzie dostarczać klientom zamówienie pod wskazany adres w ciągu 3 godzin.

W sercu lokalnej społeczności

