Toruńskie centrum handlowe notuje wzrosty

Panująca w centrach handlowych "nowa normalność" nie zniechęca mieszkańców Torunia do zakupów. Wręcz przeciwnie. Od zniesienia lockdown'u na początku maja w sklepach systematycznie przybywa kupujących, w czym pomagają zarówno trwające wyprzedaże, jak i zmieniające się nastroje.

Już 79% Polaków nie ma obaw przed zakupami w centrach handlowych - to wnioski z badań przeprowadzonych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). I chociaż ponad połowa z nas (52%) wybiera się tam na zaplanowane i dość szybkie zakupy, przybywa tych, którzy od zakupów wolą dłuższe wizyty.

Widać to chociażby w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Pierwsze dwa tygodnie lipca br. w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem, przyniosły powrót aż 93% klientów! To wynik aż o 11 proc. lepszy niż średnia, jaką w tym samym czasie notował PRCH w innych małych i średnich centrach handlowych na rynku.

- Rosnącą liczbę klientów widać gołym okiem, a kupujących przybywa z każdym tygodniem. Już po zniesieniu ograniczeń w maju wróciło do nas 80 proc. klientów, w czerwcu ponad 90 proc, a dziś wynik ten coraz bardziej zbliża się do tego, jaki notowaliśmy przed rokiem - mówi Marta Drzewiecka, przedstawicielka firmy Newbridge, do której należy CH Nowe Bielawy.

Zdaniem Drzewieckiej, wpływ na to ma kilka czynników. - Konsumenci oswoili się już z nowymi zasadami robienia zakupów i rygorem sanitarnym. To, co zaskakiwało kupujących w kwietniu, dziś jest "nową normalnością", do której przywykliśmy. Także centra handlowe dołożyły wszelkich starań, aby zakupy były komfortowe - mówi.

- W powrocie klienta pomogły także liczne bodźce zakupowe. Pojawiło się np. zjawisko "revenge shoppingu", czyli swoista terapia zakupami po kwarantannie. Ruch w centrach pobudzają także wyprzedaże. Te w tym roku są rekordowe, zarówno ze względu na poziom przecen, jak i ilość towaru, którą sklepy muszą wyprzedać - dodaje.

W przypadku Nowych Bielaw zaważyły także inne czynniki, unikalne dla tego centrum handlowego. Podczas kiedy w wielu centrach handlowych wciąż zamknięta pozostaje część sklepów, punktów usługowych czy restauracji, w Nowych Bielawach czynne jest 100% lokali.

- Klienci, którzy nas odwiedzają widzą, że nic się u nas nie zmieniło. Owszem panuje nowy rygor sanitarny, ale w tym rygorze czynne są wszystkie lokale. To unikalna sytuacja na rynku, która sprawia, że klient nie czuje się rozczarowany wizytą, zwłaszcza jeśli wybrał nas ze względu na konkretny sklep - mówi.

1

2