TOUS jest obecny w 46 krajach i posiada ponad 700 sklepów, a obroty marki w 2021 roku wyniosły 384 miliony euro. Siłą napędową przedsiębiorstwa są 4 tysiące pracowników, którzy razem tworzą TOUS zgodnie z misją marki: „Wymyślamy, nakreślamy i budujemy nasz własny świat przy użyciu rąk i serc. Świat, który wzbudza radość, entuzjazm i pasję, i który poprawia samopoczucie”.

Jedna z najbardziej znanych marek biżuteryjnych na świecie właśnie dołącza do grona najemców NoVa Park! TOUS poszerza bogatą ofertę centrum handlowego o hiszpański design, który od dawna podbija serca kobiet na całym świecie. Wybór NoVa Park na pierwszą lokalizację marki w Gorzowie potwierdza, że nasza galeria jest najlepszym miejscem do prowadzenia biznesu w tym mieście. Nie mam również najmniejszych wątpliwości, że TOUS przyciągnie do naszej galerii wielu klientów. Dziękujemy za zaufanie! – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.