Sympatyczne misie w jubilerskiej oprawie zawitały do Dąbrowy Górniczej. W Centrum Handlowym Pogoria otwarty został bowiem butik hiszpańskiej marki TOUS.

To 55-ty salon marki w Polsce.

Pierwszy z nich otwarty został w 2009 roku.

Pierwszy salon powstał w innej galerii należącej – podobnie jak CH Pogoria – do NEPI Rockastle, w Bonarce City Center w Krakowie.

Na całym świecie marka zawitała już do blisko 50 państw, w których posiada ponad 700 butików. W pierścionkach, kolczykach, bransoletkach czy naszyjnikach z charakterystycznym motywem misia, od lat chodzą kobiety w największych miastach m.in. Europy – w Madrycie, Londynie, Mediolanie czy Paryżu. Teraz do tego grona mogą także dołączyć panie z Zagłębia Dąbrowskiego.

Butik TOUS w CH Pogoria, liczący niemal 70 mkw. powierzchni, oferuje nie tylko wyżej wspomniane elementy biżuterii, ale także galanterię skórzaną, torebki, zegarki, portfele, walizki a nawet perfumy. Łącznie ponad 3000 produktów. Wszystkie charakteryzuje ekskluzywność oraz wysoka jakość.

– Salon w Dąbrowie Górniczej to koncept Portal Blanco, który w pewnym stopniu jest naszym flagowym konceptem, natomiast nie można powiedzieć, że jest szablonowy. Nie ma na rynku drugiej takiej marki biżuteryjnej, którą charakteryzuje tak odważny i nowoczesny wystrój. Mówiąc wprost, TOUS po prostu wyróżnia się na tle innych jubilerów – nie tylko pod kątem unikatowych produktów, ale również designem salonów. Sklep w Dąbrowie Górniczej w 100 proc. oddaje hiszpański charakter i temperament, co oznacza, że nie brakuje tutaj gry kolorami, jak np. ogromny czerwony stół, który łamie spokojną biel. Dzięki takim rozwiązaniom Klient nie zapomni wizyty w butiku TOUS w CH Pogoria – mówi Michał Ankier, Retail Administration Manager TOUS.

Historia marki sięga 1920 roku, kiedy to młody uczeń, Salvador Tous Blavi, rozpoczął działalność w branży zegarmistrzowskiej. 10 lat później przeniósł się do Manresy (Barcelona) i otworzył własny zakład, do którego w 1953 roku dołączył jego syn Salvador Tous Ponsa, który wraz ze swoją przyszłą żoną Rosą Oriol, i ich czterema córkami, przekształcił firmę w taką, jaką znamy dziś. Podbijanie międzynarodowego rynku przez markę rozpoczęło się w 1996 roku od otwarcia salonów w Japonii, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Z kolei motyw charakterystycznego misia to pomysł Rosy Tous, która podczas jednej z podróży zobaczyła wizerunek sympatycznego misia na sklepowej wystawie i stwierdziła, że miś będzie idealnym logotypem rodzinnej marki jubilerskiej.

Bardzo się cieszymy się, że do grona naszych najemców dołączyła tak wielka znamienita marka, jaką niewątpliwie jest TOUS. Otwarcie tego salonu w październiku, na dwa miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia, to niewątpliwie swojego rodzaju przedwczesna "gwiazdka" dla naszych klientek. Butik od pierwszego dnia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co tylko potwierdza, z jak rozpoznawalną i uwielbianą marką mamy przyjemność współpracować – mówi Adriana Binczek-Chłond, Dyrektor CH Pogoria.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni pierwszymi dniami w Pogorii, zarówno pod kątem pochlebnych komentarzy ze strony Klientów, jak również ilością odwiedzających. Samo centrum handlowe ewoluowało na przestrzeni ostatnich lat, stąd też nasza decyzja, że pasujemy jako marka do tego miejsca. Natomiast nie oszukujmy się – otwarcie to zawsze wielka niewiadoma, a w tym przypadku mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć: ta lokalizacja, to był strzał w dziesiątkę - dodaje Michał Ankier.

