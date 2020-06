Trampoliny wyskakują z zamrażarki

Prezes Jump Planet przyznaje, że rozmowy z właścicielami galerii handlowych na temat nowych stawek czynszowych są trudne. Fot. Jump World.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 01 cze 2020 10:08

Jump Planet, Jumpcity, Jump Arena i Jump World – parki trampolin szykują się do odmrożenia 6 czerwca. Nie wszystkie lokalizacje otworzą się od razu, ponieważ trwają jeszcze negocjacje czynszowe z właścicielami obiektów. Toczą się prace przygotowawcze. Nie skupiają się one jednak kolejnych atrakcjach, lecz na bezpieczeństwie. Wszyscy niecierpliwie czekają na szczegółowe wytyczne sanitarne, jednocześnie układając własne scenariusze ochronne. Są to m.in. półgodzinne przerwy w skakaniu, godzinne bilety, a nawet autorskie konstrukcje bramek, które dezynfekują całego człowieka.