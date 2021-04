Transformacja obiektów handlowych. Jak przebudować z sukcesem?

Ciągłe zmiany wywoływane są przez zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów, które ewoluują dopasowując się między innymi do warunków technologicznych i prawnych. Przed pandemią centra handlowe stały się nie tylko miejscami dokonywania zakupów, ale także zapewniały rozrywkę, czy edukowały stając się miejscem spotkań. Dzisiaj wiele, szczególnie starszych obiektów, szuka na siebie pomysłu, aby po pandemii móc wrócić na ścieżkę wzrostu. Kluczem do powodzenia ponownego otwarcia obiektów jest właściwy dobór najemców oraz znalezienie i uwypuklenie silnych stron obiektu, których należy szukać zarówno wewnątrz projektu, jak i w otoczeniu zewnętrznym.

- Przykładem repozycjonowania projektu handlowego może być nasza inwestycja zrealizowana w przygranicznym Zgorzelcu, w którym przejmując oddaną do użytku w 2010 roku Plazę o powierzchni użytkowej około 25 000 mkw. przeprowadziliśmy rebranding projektu zmieniając jego nazwę na DL City oraz remont powierzchni wspólnych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, a także remont elewacji. Zmieniliśmy również tenant-mix na bardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców oraz wykorzystujący istniejący potencjał ekonomiczny obiektu. Mieliśmy przy tym na uwadze, że w obiekcie znajduje się jedyne w regionie wielosalowe kino – Multikino. Do obiektu wprowadziliśmy więc więcej punktów gastronomicznych, odnowiliśmy foodcourt oraz przygotowaliśmy miejsca przeznaczone dla dzieci. We wnętrzach znalazło się również znacznie więcej żywych roślin. Naszym celem było stworzenie przyjaznego projektu dla szerokiego grona osób: od rodzin z dziećmi po przedstawicieli biznesu, którzy przyjdą do centrum nie tylko, aby zrobić zakupy, ale także miło spędzić czas i odpocząć – mówi Łukasz Tomczyk, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie DL Invest Group, która jest inwestorem i deweloperem projektu. DL City na stałe wpisze się w krajobraz trójstyku granic dostarczając wartości przede wszystkim mieszkańcom Zgorzelca oraz niemieckiego Goerlitz, a także mieszkańcom sąsiednich miejscowości – dodaje Łukasz Tomczyk.