Trei na pełnych obrotach. Nowe Vendo Parki na horyzoncie

Firma zawarła w sumie 35 umów najmu o wolumenie 22,5 tys. mkw.

W sierpniu otwarto Vendo Park w Oświęcimiu.

Deweloper ma aktualnie w budowie trzy nowe inwestycje handlowe, które planuje otworzyć do końca roku.

Trwa także rozbudowa istniejącego Vendo Parku w Pułtusku.

Polskie plany Trei na 2021 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku co najmniej siedmiu nowych Vendo Parków. Poza dostarczonymi w I połowie roku obiektami w Zielonce, Myśliborzu, Koszalinie i Piekarach Śląskich, deweloper otworzył w sierpniu pierwszy Vendo Park na terenie Małopolski – w Oświęcimiu (5 300 mkw.). Na ukończeniu są prace w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie), trwa budowa w Chorzowie (woj. śląskie) i Radzyminie (woj. mazowieckie). Ponadto dobiega końca rozbudowa Vendo Parku w Pułtusku (woj. mazowieckie), a harmonogram prac wskazuje, że nowy budynek parku zostanie otwarty do września.

- Jak dotąd z powodzeniem realizujemy nasze plany deweloperskie na 2021 r., które zakładały oddanie siedmiu nowych obiektów i ekspansję Vendo Parku w Pułtusku. Do sierpnia otworzyliśmy już pięć parków handlowych o łącznej powierzchni ponad 25 100 mkw. W III kwartale oddamy do użytku Vendo Park w Inowrocławiu oraz kolejny etap rozbudowy w Pułtusku. W Radzyminie i Chorzowie posiadamy kolejne dwie inwestycje w zaawansowanym stadium procesu deweloperskiego i najmu, zatem te dwa parki także prawdopodobnie przyją klientów jeszcze w tym roku. Jeśli jesienią sytuacja epidemiologiczna w kraju będzie stosunkowo stabilna i wszystko pójdzie po naszej myśli, mamy szansę dostarczyć łącznie osiem nowych Vendo Parków oraz rozbudowę Pułtuska i tym samym poprawić zakładany wynik o jeden park handlowy - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Dobre wyniki najmu napędzają kolejne budowy

Parki handlowe Trei wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem najemców, którzy docenili małe formaty handlowe i skupiają swoją uwagę na lokalizacjach poza największymi aglomeracjami. W I połowie 2021 r. firma zawarła 35 umów najmu o łącznym wolumenie 22 500 mkw. Wysoki popyt na powierzchnię w parkach handlowych wpływa na dynamiczny rozwój sieci Vendo Park w całej Polsce.

Obiekt Trei w Inowrocławiu otworzy się dla klientów z końcem września. Zaoferuje 4 800 mkw. i jest w 100% wynajęty firmom Lidl, Biedronka, Action, Sinsay, KiK, My Center, Hebe, JBB, Grochola. Z kolei w Chorzowie powstaje Vendo Park o powierzchni najmu 5 150 mkw. Sklepy otworzą tutaj Biedronka, Pepco, Dealz, JBB, Rossmann, Kakadu, Neonet, Action, oraz KIK. Do trzeciego budynku (1 200 mkw.) rozbudowywanego w Pułtusku Vendo Parku wprowadzi się Żabka oraz TEDi.

Trei powiększa także swój bank ziemi.

W I połowie roku deweloper pozyskał działkę w Siedlcach (1,6 ha), a także w Radzyminie (0,5 ha) i Wrocławiu (2,4 ha).