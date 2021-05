Trei nie zwalnia. Trzy Vendo Parki przyjęły pierwszych klientów

Trei Real Estate Poland powitał maj oddając do użytku trzy obiekty handlowe: w Myśliborzu i Koszalinie w województwie zachodniopomorskim oraz w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.

Trzy nowe Vendo Parki dostarczyły w sumie 17 800 mkw. powierzchni najmu.

Deweloper sprowadził do każdej z tych lokalizacji nowe marki, wzbogacając tym samym ofertę handlową miast.

Myśliborski Vendo Park to obiekt typu park handlowy o powierzchni powyżej 4 000 mkw. Składa się z dwóch oddzielnych budynków położonych na działce o wielkości 15 000 mkw. Na terenie inwestycji znajduje się sześć sklepów – Biedronka, Martes Sport, a także debiutujące w mieście: Hebe, Tedi, Action i Smyk. Najemcą inwestycji jest także operator spożywczy – Biedronka. Dzięki szerokiej ofercie zakupowej, Vendo Park umożliwia dostęp do wszelkich niezbędnych produktów w jednym miejscu. Do dyspozycji odwiedzających jest 160 miejsc postojowych.

Vendo Park w Koszalinie jest drugą inwestycją Trei w województwie zachodniopomorskim. W obu przypadkach generalnym wykonawcą była firma Daldehog Poland. Park handlowy w Koszalinie to projekt, w ramach którego powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni 8 200 mkw. Znajdzie się tam docelowo aż 10 sklepów, między innymi Biedronka, Media Expert oraz KiK. Najemcami nowo otwartej 7 maja, drugiej fazy inwestycji są: Rossmann, Maxi Zoo oraz TEDi. Obiekt zapewnia 360 miejsc parkingowych. Obecnie planowana jest kolejna faza projektu, która zgodnie z harmonogramem ma zostać oddana do użytkowania we wrześniu bieżącego roku.

Mimo chwilowych utrudnień wynikających z obostrzeń wprowadzonych wiosną w sektorze handlu, udaje nam się zrealizować nasz tegoroczny plan deweloperski. W kwietniu oddaliśmy pierwszy w tym roku park handlowy w Zielonce, który jest już naszą siódmą inwestycją tego typu na Mazowszu. W maju wzbogaciliśmy nasze portfolio o dwa Vendo Parki w Zachodniopomorskiem i jeden na Górnych Śląsku. Wzmacniamy naszą obecność na terenie całego kraju i podtrzymujemy plan oddania do grudnia łącznie siedmiu obiektów - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Trzeci Vendo Park w Piekarach Śląskich ma powierzchnię ok. 5 600 mkw. i działa w nim dziewięć sklepów. Wśród najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Orange, KiK, a także sześć sklepów – Hebe, TEDi, Dealz, Neonet, Sinsay i Smyk – które zadebiutowały w mieście. Oferuje swoim klientom 145 miejsc parkingowych. Obiekt w Piekarach Śląskich to już trzeci Vendo Park w województwie śląskim i 25. park tej sieci w Polsce. W latach poprzednich Trei oddał do użytku dwa projekty – w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie. Generalnym wykonawcą Vendo Parku w Piekarach Śląskich była firma Investdom.