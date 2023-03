Deweloper Trei Rela Estate Poland uruchomił swój pierwszy Vendo Park w stolicy Małopolski. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy dwoma popularnymi dyskontami spożywczymi.

Obiekt uzupełni ofertę usługową i handlową między innymi o marki z asortymentem drogeryjnym, odzieżowym czy wyposażenia domu.

Parki handlowe to obecnie jedne z najbardziej atrakcyjnych inwestycji, które najlepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów.

Kraków, to drugie po Zambrowie, otwarcie Vendo Parku w tym roku.

Mieszkańcy północnej części miasta mogą już korzystać z oferty handlowej obiektu przy ul. Glogera 24. Na działce o powierzchni ponad 9 200 mkw. powstał Vendo Park, w którym na 3 tys. mkw. mieszą się sklepy: TEDi, KiK, Kakadu, Dealz oraz DM Drogerie. Do dyspozycji klientów przygotowano 70 bezpłatnych miejsc parkingowych.

To nasza pierwsza inwestycja w Krakowie. Usytuowana jest w strategicznym miejscu, pomiędzy dwoma, najchętniej odwiedzanymi dyskontami spożywczymi w Polsce. Dzięki temu Vendo Park znakomicie uzupełnia ofertę tych sklepów o asortyment produktów z branży modowej, kosmetycznej, ale także artykuły szkolne i biurowe, dekoracyjne czy rękodzielnicze. Atutami parków handlowych jest komfort zakupów pierwszej potrzeby w pobliżu miejsca zamieszkania. Dla inwestorów i najemców takie obiekty to obecnie najlepsza lokata kapitału, a o atrakcyjności naszego Vendo Parku świadczy fakt, że wszystkie umowy najmu powierzchni handlowej zostały podpisane jeszcze na etapie budowy - komentuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Vendo Park w Krakowie dostarczy ofertę odzieżową, dzięki marce KiK, artykuły zoologiczne zapewni Kakadu, a produkty kosmetyczne będzie można znaleźć w DM Drogerie. Z kolei Dealz, będący częścią Pepco Group, to sklep wielobranżowy, w którym można kupić zarówno żywność, jak i asortyment do domu i ogrodu. Mix najemców dopełnia TEDi z bogatą ofertą produktów dla domu.

Vendo Park Kraków. Fot. Mat. pras.

Przyjmuje się, że parki handlowe powstają głównie w miastach satelickich aglomeracji oraz mniejszych, poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Jednak sieć Vendo Parków w Polsce pokrywa także duże miasta i z powodzeniem spełnia oczekiwania konsumentów. Kluczem jest tutaj odpowiednia lokalizacja parku handlowego oraz bardzo dobre rozpoznanie lokalnych rynków. Od dawna różnicujemy portfel naszych inwestycji. Parki handlowe przyciągają stałych najemców oraz nowe marki, ponieważ klienci cenią szybkie zakupy w jednym miejscu, do którego łatwo szybko dotrzeć pieszo lub samochodem - wyjaśnia Jacek Wesołowski, Trei Real Estate Poland.

W 2022 roku oddano do użytku ponad 300 tys. mkw. powierzchni parków handlowych, czyli o około jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Natomiast łączna powierzchnia takich obiektów w budowie oraz zaplanowanych do realizacji w br. to ok. 400 tys. mkw.

Trei rozwija swoją sieć parków handlowych pod marką Vendo Park i w portfolio posiada 34 obiekty zlokalizowane na terenie Polski. w realizacji znajdują się kolejne inwestycje, w tym m.in. w Łapach, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl