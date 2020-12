Trei otwiera kolejne dwa parki handlowe

Trei Real Estate Poland oddał do użytku na Pomorzu i Lubelszczyźnie dwa obiekty w ramach sieci Vendo Park. Łuków i Władysławowo to po Jaworze, Płocku, Solcu Kujawskim i Częstochowie kolejne nowe rynki, na których uruchomił swoje parki handlowe Trei. Tym samym firma zrealizowała plan dostarczenia sześciu obiektów w 2020 roku. Deweloper zarządza dziś portfelem 21 Vendo Parków. Trwa realizacja kolejnego projektu w Zielonce, a w przyszłym roku Trei uruchomi inwestycje na gruntach, gdzie posiada już pozwolenia na budowę – w Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu i Oświęcimiu.

Łączna wartość inwestycji w Łukowie i Władysławowie wynosi prawie 17 mln euro. Vendo Park we Władysławowie przy ulicy Starowiejskiej 33 oferuje ponad 5 600 mkw. powierzchni najmu, na której swoją działalność prowadzi osiem sklepów: Pepco, Rossmann, KiK, TEDi, Martes Sport, Media Expert, Świat Prasy i Netto. Na sąsiadującej działce McDonald’s wybuduje swoją restaurację, która zacznie działać w II kwartale 2021 roku.

Obiekt w Łukowie, zlokalizowany przy alei Kaczorowskiego 4, jest nieco większy – 6 800 mkw. powierzchni handlowej. Tutaj do grona dziewięciu najemców należą Biedronka, Rossmann, TEDi, Martes Sport, CCC, Sinsay, KiK, Pepco i Media Expert.

- Otworzyliśmy właśnie Vendo Parki we Władysławowie oraz w Łukowie i tym samym możemy podsumować, że w 2020 roku udało nam się przeprowadzić proces budowy oraz komercjalizacji sześciu parków handlowych. Był to nasz debiut na wszystkich tych rynkach i cieszymy się, że wraz z naszymi najemcami możemy wzbogacać ofertę zakupową w mniejszych polskich miastach. Realizacja naszego planu deweloperskiego w niełatwych okolicznościach pandemii, a także udana współpraca z najemcami całej sieci Vendo Park w kraju, to dla nas duży sukces. W przyszłym roku planujemy utrzymać tempo wzrostu naszego portfela na takim samym poziomie - mówi Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Generalnym wykonawcą Vendo Parków w Łukowie i Władysławowie jest firma JMS. Obiekty oferują odpowiednio 170 i 190 miejsc parkingowych. W ramach inwestycji na Pomorzu, poza budową obiektu handlowego, deweloper wykonał przebudowę ul. Starowiejskiej w okolicy zjazdu na teren Vendo Parku.