Trei otworzył piętnasty Vendo Park w Polsce

Vendo Park w Kobyłce został zbudowany tuż obok supermarketu Lidl, dzięki czemu bardzo dobrze uzupełnia istniejącą ofertę zakupową. Obiekt jest w 100% skomercjalizowany przez międzynarodowe i lokalne sieci handlowe. W gronie najemców znajduje się m.in. drogeria Rossmann, sklep z elektroniką - Neonet oraz Pepco i Tedi oferujące artykuły do domu i biura, odzież czy zabawki, a także sieć Gzella. Park handlowy, którego budowa rozpoczęła się w sierpniu tego roku, powstał na działce o powierzchni prawie 8 500 mkw. i dostarczył łącznie 3 250 mkw. nowoczesnej przestrzeni zakupowej oraz 65 miejsc parkingowych. Trei zamierza zarządzać obiektem w długoterminowej perspektywie.

– Dostrzegamy ogromny potencjał w Kobyłce, która znajduje się w bardzo bliskiej odległości od stolicy. Aktualne trendy na ryku nieruchomości wyraźnie pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę do mniejszych, podwarszawskich miejscowości. Jest to podyktowanie głównie wiele niższymi kosztami zakupu domu czy mieszkania oraz porównywalnym czasem dojazdu do pracy w centrum. Ideą Vendo Parków jest dostarczenie maksymalnej wygody w codziennych, szybkich zakupach, dlatego budujemy je również w mniejszych miejscowościach, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do szerokiej oferty zakupowej bez konieczności odbywania czasochłonnych podróży do dużych miast – podkreśla Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Vendo Park w Kobyłce to piętnasty park handlowy, który Trei wybudował w Polsce i piąty w województwie mazowieckim. Do istniejących obiektów w Milanówku i Mińsku Mazowieckim w sierpniu dołączył park handlowy w Pułtusku, a we wrześniu Vendo Park w Ostrołęce.

– Ten rok kończymy bardzo dobrym wynikiem pięciu otwartych Vendo Parków w Polsce. Łącznie w fazie planowana, projektowania i budowy mamy dziewiętnaście kolejnych projektów. Prace budowalne rozpoczęliśmy już w Płocku, Jaworze, Częstochowie i Solcu Kujawskim. Te i jeszcze trzy inne Vendo Parki planujemy otworzyć w przyszłym roku – dodaje Jacek Wesołowski.

Trei posiada aktualnie dwadzieścia cztery Vendo Parki zlokalizowane w Europie, w tym piętnaście znajduje się w Polsce. Firma jest nie tylko deweloperem, ale również samodzielnie zarządza swoimi inwestycjami.