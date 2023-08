Dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland, Jacek Wesołowski, dołączył do zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), wiodącej organizacji branżowej, która tworzy i promuje standardy rynkowe.

Ta nominacja pokazuje wagę jaką PRCH przywiązuje do formatu parków handlowych.

To jednocześnie kolejny krok, który deweloper podjął, aby wzmacniać pozycję oraz interesy małych formatów handlowych w Polsce.

Małe formaty handlowe w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu, dynamizując rozwój sektora retail.

Parki handlowe od ponad trzech lat są najbardziej popularnym segmentem na rodzimym rynku handlowym. Nowe obiekty powstawały zarówno w średnich miastach, małych miejscowościach, jak i największych polskich aglomeracjach. Według najnowszych danych centra zakupowe typu convenience stanowią już około 20 proc. rynku handlowego. Trei Real Estate Poland zarządza obecnie 35 parkami handlowymi pod marką Vendo Park, a portfel handlowy dewelopera obejmuje łącznie 138 nieruchomości, w tym m.in. sklepy Biedronka. Trei Real Estate Poland jest też aktywnym ambasadorem małych formatów handlowych oraz inicjatorem pierwszego raportu o parkach handlowych w Polsce. Premiera kolejnej edycji raportu, opracowanego we współpracy z firmą doradczą JLL, zaplanowana jest na wrzesień br.

Kiedy rozpoczynałem pracę w Trei w 2016 r., partnerzy z branży patrzyli na ten ruch z niedowierzaniem. Wówczas zwrot kariery od galerii handlowych w stronę parków to była fanaberia. Jeszcze pięć lat temu parki handlowe nie były traktowane jako liczący się gracz w sektorze retail. Nie poświęcano im dużo uwagi ani dedykowanych analiz rynkowych. Dla małych formatów nie było też osobnych kategorii w konkursach branżowych. W Trei jako pierwsi na rynku wyszliśmy z inicjatywą publikacji, przygotowywanej w partnerstwie z firmami doradczymi, corocznego raportu opisującego zmiany w sektorze parków handlowych i centrów convenience. Tegoroczny raport opublikujemy po wakacjach - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Warto wskazać także działania Trei na rzecz integracji i dialogu społeczności skupionej wokół parków handlowych. W obliczu pandemii Covid-19, Jacek Wesołowski był jednym z inicjatorów i reprezentantem właścicieli parków handlowych działających w Polsce w rozmowach z najemcami. Podjęto wówczas podczas lockdownu negocjacje z 38 sieciami i firmami, reprezentującymi ponad 900 sklepów w ponad 200 lokalizacjach. Zawarte porozumienia umożliwiły najemcom ponowne otwarcie sklepów do końca maja 2020 r.

- Ja w parki zawsze mocno wierzyłem, bo to nie jest format konkurencyjny do dużych galerii. To format komplementarny, który jednocześnie pozwala na wzbogacanie oferty zakupowej w mniejszych miastach, gdzie centrów handlowych się nie buduje. Ostatnie lata dość dotkliwie pokazały nam, jak wrażliwy na czynniki geopolityczne i zmieniające się zachowania konsumenckie jest sektor handlu. Duża uważność na potrzeby najemców i właścicieli oraz głęboki dialog mają szansę poprowadzić transformację obiektów handlowych w dobrym kierunku. Wierzę, że jako członek zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych będę mógł ten proces wspierać moim ponad 30-letnim doświadczeniem - podsumowuje Jacek Wesołowski.

Jacek Wesołowski od 2016 r. stoi na czele polskiego oddziału firmy deweloperskiej Trei Real Estate. Zanim dołączył do Trei odpowiadał za sukces pierwszego śródmiejskiego centrum handlowego KLIF w Gdyni, później projektu Silesia w Katowicach czy Tarasów Zamkowych w Lublinie.

