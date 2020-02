Trei podsumował 2019 rok. Największa część portfela nieruchomosci grupy zlokalizowana jest w Polsce

Grupa Trei Real Estate w ubiegłym roku systematycznie rozwijała działalność deweloperską. Wolumen projektów w budowie wzrósł o ponad 30%, zwiększając się z 685 mln euro na koniec roku 2018 do ok. 900 mln euro do końca 2019. Opiewające na kwotę 730 mln euro (2018: 580 mln euro) inwestycje mieszkaniowe stanowiły około 80% całego wolumenu. Pozostała część, czyli 170 mln euro (2018: 105 mln euro), dotyczyła nieruchomości handlowych. Działalność deweloperska firmy koncentrowała się na Niemczech (50%) i kolejno na Polsce (30%), Stanach Zjednoczonych (18%) oraz Czechach (2%).

– W 2019 r. dokonaliśmy ekspansji we wszystkich głównych segmentach naszej działalności. Jednym z kamieni milowych było wejście na polski rynek nieruchomości mieszkaniowych dzięki przejęciu projektu Bacciarellego 54 we Wrocławiu. W przygotowaniu są kolejne inwestycje mieszkaniowe w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W sumie grupa Trei posiada w Polsce 1 500 mieszkań w fazie planowania lub budowy. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Trei była ceremonia zawieszenia wiechy na naszej pierwszej inwestycji deweloperskiej w Berlinie, położonej przy Pappelallee. Wśród naszych czterech projektów w tym mieście ten jest najbardziej zaawansowany. Powstanie tu w sumie 750 mieszkań o łącznym wolumenie inwestycji ok. 250 mln euro. Równolegle kontynuowaliśmy rozwój sieci parków handlowych pod marką Vendo Park w Polsce i Czechach. W 2019 r. udało nam się otworzyć kolejne pięć obiektów i w rezultacie do końca roku zarządzaliśmy portfelem 24 ukończonych nieruchomości. Następnych 19 Vendo Parków jest obecnie w fazie planowania i budowy – komentuje Pepijn Morshuis, prezes grupy Trei Real Estate

Grupa Trei jest obecnie aktywnie zaangażowana w 35 projektów deweloperskich, z których 19 to obiekty handlowe, które łącznie zaoferują 130 000 mkw. powierzchni najmu. Pozostałe 16 inwestycji to nieruchomości mieszkaniowe. Całkowita powierzchnia zabudowy 3 600 mieszkań, które Trei obecnie realizuje w Niemczech, Polsce i Stanach Zjednoczonych, wynosi 360 000 mkw.