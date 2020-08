Trei Real Estate: Chcemy być największym inwestorem parków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa Trei Real Estate w pierwszej połowie 2020 r. zwiększyła wolumen projektów w budowie do 960 mln euro, co stanowi wzrost o 31% rok do roku. Aktualne portfolio aktywów, którymi na koniec czerwca br. zarządzała spółka, stanowi 392 nieruchomości, z czego 36% znajduje się w Polsce.

Trei Real Estate GmbH (grupa Trei Real Estate), międzynarodowa grupa z branży nieruchomościowej, a także deweloper nieruchomości mieszkaniowych i handlowych z Niemiec, podsumowała właśnie swoje wyniki za I półrocze 2020 r. z działalności na sześciu rynkach – w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Portugalii i USA.

W pierwszej połowie 2020 r. firma zwiększyła wolumen projektów w budowie do 960 mln euro, co stanowi wzrost o 230 mln euro (31%) rok do roku i o 60 mln euro w stosunku do końca 2019 r. W podziale na rodzaj inwestycji przekłada się to na 175 mln euro w nieruchomościach handlowych (na koniec 2019 r.: 170 mln euro) oraz 785 mln euro w segmencie mieszkaniowym (na koniec 2019 r.: 730 mln euro).



W połowie roku 2020 całkowita wartość istniejącego portfela Trei pozostała na niezmienionym w stosunku do końca 2019 r. poziomie 1,2 mld euro. Portfolio aktywów, którymi na koniec czerwca br. zarządzała spółka, stanowi 392 nieruchomości, z czego 36% znajduje się w Polsce (144 aktywa), 31% w Niemczech (123 aktywa), a 17% w Czechach (68 aktywów).

- Pomimo kryzysu związanego z koronawirusem, w pierwszym półroczu 2020 roku kontynuowaliśmy prace nad dotychczasowymi inwestycjami oraz rozszerzyliśmy naszą dotychczasową działalność deweloperską. Wszystkie rozpoczęte przed pandemią projekty, mimo lockdownu realizowane są na wszystkich naszych rynkach bez znaczących zakłóceń. Naszym priorytetem są działania w zakresie ekspansji na rynku mieszkaniowym. Poza Niemcami Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. Tutaj rozwijamy aktualnie dwa projekty mieszkaniowe – w budowie są osiedla we Wrocławiu i Łodzi, a dwa nowe pozostają w fazie przygotowań. Jedno z nich powstanie w Warszawie, drugie w Poznaniu. Łącznie firma Trei zbuduje w Polsce 1 600 mieszkań. Na początku roku rozpoczęliśmy również naszą drugą inwestycję w Stanach Zjednoczonych w Charleston w Karolinie Południowej - mówi Pepijn Morshuis, CEO Trei Real Estate.

Trei posiada obecnie około 3 800 lokali mieszkalnych w fazie rozwoju lub planowania w Polsce, Niemczech, Czechach i Stanach Zjednoczonych, z czego 40% znajduje się w Polsce, 35% w Niemczech, 20% w Stanach Zjednoczonych, a pozostałe pięć procent w Czechach.

