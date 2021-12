Trei Real Estate planuje ekspansję nad Wisłą. I ma na to kapitał

Zabezpieczeniem pożyczki jest siedem Vendo Parków z portfela Trei zlokalizowanych w Polsce.

Pozyskany kapitał dłużny przeznaczony zostanie na dalszą ekspansję firmy nad Wisłą, uwzględniającą inwestycje mieszkaniowe oraz budowę Vendo Parków.

To jak dotąd pierwsza współpraca dewelopera z polskim bankiem i jednocześnie kolejny od 2020 r. krok Trei, mający na celu wzmocnienie rozwoju sieci parków handlowych w naszym kraju.

Portfel Trei liczy obecnie 38 Vendo Parków, z czego 28 z nich wybudowano w Polsce. Deweloper posiada kolejnych 16 lokalizacji pod przyszłą rozbudowę sieci Vendo Park w naszym kraju. Zabezpieczeniem nowego kredytu od Pekao są parki handlowe w Częstochowie, Myśliborzu, Łukowie, Solcu Kujawskim, Piekarach Śląskich, Zielonce i Władysławowie, które zostały oddane do użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Pożyczka z Pekao ma pięcioletni okres zapadalności.

- Z przyjemnością informujemy, że po raz pierwszy udało nam się zawrzeć umowę kredytową z lokalnym bankiem w Polsce. Koszty budowy naszych Vendo Parków finansowane są z reguły kapitałem własnym. Zgodnie z naszą strategią finansowania, raz do roku sukcesywnie refinansujemy te koszty w pakiecie. Dodatkowym efektem współpracy z Pekao jest stałe zwiększanie naszego wskaźnika dźwigni finansowej. Średnioterminowym celem, do którego dążymy, jest wskaźnik zadłużenia na poziomie około 50 procent - mówi Matthias Schultz, CFO w Trei Real Estate.



- Trei to wiodący deweloper parków handlowych w Polsce. Chętnie wspieramy jego ważne działania rozwojowe poprzez zapewnienie niezbędnego finansowania. Negocjacje były prowadzone w duchu partnerstwa i wyraźnie na równym poziomie - komentuje Dieter Lobnig, Dyrektor Zarządzający Pekao.

Po zaciągnięciu pożyczki z Pekao, wskaźnik dźwigni finansowej Trei w stosunku do całego portfela Trei Real Estate nadal wynosi poniżej 50 proc. Zabezpieczeniem kredytu jest siedem nieruchomości Vendo Park, które wcześniej były wolne od zadłużenia.