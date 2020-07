Trei Real Estate Poland: W czasie negocjacji z najemcami nikt nie przypuszczał, że parki wrócą tak szybko do równowagi

Zaczęło się od projektów Tarczy Antykryzysowej, które nie uwzględniały pomocy dla małych obiektów handlowych poniżej 2 000 mkw. Trei Real Estate Poland to jedna z trzech firm, która wybrana przez społeczność zrzeszającą większość właścicieli parków handlowych działających w Polsce, reprezentowała ich w rozmowach z najemcami.

- Negocjacje toczyły się z 38 sieciami i firmami prowadzącymi ponad 900 sklepów w więcej niż 200 obiektach na terenie całego kraju. Rozmowy zaczęliśmy z początkiem kwietnia. Otwartość i chęć współpracy obu stron sprawiły, że cały proces przebiegł bardzo sprawnie, dzięki czemu wszystkie parki handlowe zostały już otwarte. Udowodniliśmy, że jesteśmy gotowi do działania nawet w trudnych warunkach pandemii - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Rekordowe obroty parków

Pandemia spowodowała, że z uwagi na wprowadzone obostrzenia i zamknięcie sklepów, we wszystkich sieciach handlowych skumulowały się duże zapasy magazynowe, które dość szybko się przedawniają – szczególnie kolekcje sezonowe. W związku z tym po otwarciu najemcy zaczęli ogłaszać atrakcyjne promocje, co wpłynęło na szybki wzrost obrotów.

- Ugody, jakie zawarliśmy z najemcami naszych Vendo Parków zakładają stawkę czynszu uzależnioną od obrotu. W czasie negocjacji nikt nie przypuszczał, że parki wrócą tak szybko do równowagi, a obroty naszych najemców do poziomu sprzed pandemii, a nawet te wartości przekroczą o 20-60 proc. Jest to ściśle związane z ofertą wyprzedaży, ale także ze zmęczeniem społeczeństwa spowodowanym funkcjonowaniem w zamknięciu. Dla wielu z nas wyjście na zakupy do parku handlowego było pierwszym namacalnym etapem powrotu do codziennych zwyczajów - komentuje Jacek Wesołowski.

E-commerce dyktuje nowy ład

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że e-commerce wzmacnia swoją pozycję w handlu i staje się znaczącą alternatywą oraz uzupełnieniem obrotów generowanych w sklepach stacjonarnych. Parki handlowe już od pewnego czasu były przyczółkiem e-commerce oraz rozwiązań zakupowych typu Click & Collect. W zlokalizowanych blisko osiedli obiektach można szybko odebrać i zwrócić towar, co ułatwiają brak przestrzeni wspólnych i wejścia do sklepów wprost z parkingu. W galeriach to także coraz popularniejsza forma zakupów, dlatego pojawia się więcej głosów branży, że przychody z e-commerce powinny być uwzględnione w obrotach lokalnego sklepu danej sieci.

