Trei z działkami pod 7 nowych Vendo Park

Trei Real Estate GmbH (Trei), niemiecki deweloper i właściciel aktywów nieruchomościowych specjalizujący się w sektorze mieszkaniowym i handlowym, z powodzeniem rozszerzył swoją działalność również w 2020 roku. Wartość portfela deweloperskiego firmy wyniosła 1,2 mld euro, wzrastając o 33 proc. rok do roku. Na sumę tę składa się 1 mld euro w nieruchomościach mieszkaniowych i ok. 200 mln euro w obiektach handlowych. 26 proc. działalności deweloperskiej Trei koncentrowało się w ubiegłym roku w Polsce. Własny portfel nieruchomości firmy utrzymał wartość ok. 1,2 mld euro, a w jego skład wchodzi 349 aktywów.

Parki handlowe jako ważny filar strategii Trei

Projekty handlowe stanowią około 200 mln euro portfela deweloperskiego Trei. Firma realizuje parki handlowe pod marką Vendo Park w Polsce, w Czechach i na Słowacji, co stanowi ważny element jej strategii biznesowej.

W 2020 roku polska spółka Trei wybudowała, skomercjalizowała i otworzyła sześć Vendo Parków: w Jaworze (6 700 mkw. GLA), Płocku (4 200 mkw. GLA), Częstochowie (8 200 mkw. GLA), Solcu Kujawskim (3 000 mkw. GLA), Łukowie (6 800 mkw. GLA) i Władysławowie (5 600 mkw. GLA).

- Udało nam się z sukcesem przeprowadzić proces deweloperski sześciu inwestycji o łącznej wartości 47 mln euro i skomercjalizować je, choć działaliśmy w mniej sprzyjających niż zwykle warunkach. Wynikały one z reżimu sanitarnego, ale także z utrudnionego kontaktu z urzędami, które zwlekają z wydawaniem decyzji administracyjnych. Mimo tych przeciwności zakończyliśmy rok z portfelem 21 parków handlowych tej sieci zlokalizowanych na terenie całego kraju - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

W 2020 roku firmie Trei udało się ukończyć i otworzyć łącznie siedem nowych Vendo Parków w Polsce i Czechach. Tym samym liczba Vendo Parków w portfelu Trei wzrosła do 31 obiektów. Ponadto spółka zabezpieczyła kolejnych 19 działek, na których toczą się procesy deweloperskie na różnych etapach zaawansowania. Firma planuje otwarcie kolejnych siedmiu parków w 2021 roku.

Transakcje i akwizycja gruntów