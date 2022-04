Trei zbuduje centrum handlowe w Ciechanowie. W planach kilkanaście nowych inwestycji

Trei Real Estate Poland zbuduje park handlowy w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej.

Tylko 2021 r. Trei dostarczył na polski rynek osiem obiektów handlowych.

Aktualnie deweloper buduje parki handlowe w Otwocku oraz Skarżysku-Kamiennej. Wkrótce rozpoczyna realizację w Mielcu i Szczecinie.

Trei planujemy realizację kolejnych kilkunastu Vendo Parków o wartości 140 mln euro

Vendo Park powstanie przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Deweloper nabył tam grunty o powierzchni 2,4 ha, na których zbuduje park handlowy liczący 6 tys. mkw.

Inwestor w ciechanowskim parku handlowym planuje otwarcie ośmiu sklepów. Umowy najmu są już podpisane na 50 proc. powierzchni najmu. Obiekt przyjmie pierwszych klientów w czwartym kwartale 2022 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ciechanów to dziewiąta lokalizacja w województwie mazowieckim, w której będzie obecna marka Vendo Park. Wcześniej wybudowaliśmy parki handlowe m.in. w Mińsku Mazowieckim, Zielonce, Pułtusku czy Radzyminie. Podstawą naszych inwestycji jest dobrze dobrany zespół najemców, którzy dostarczają różnorodną ofertę – są to zarówno dyskonty, jak i sklepy z elektroniką, odzieżowe, sportowe, drogerie, apteki, a także operatorzy spożywczy – w Ciechanowie będzie to Lidl - komentuje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Ciechanów położony na północy województwa mazowieckiego, jest miastem z dużym potencjałem inwestycyjnym. Swój kapitał lokują tutaj m.in. firmy produkcyjne, a aktualnie realizowana jest również budowa elektrociepłowni na biomasę. Dzięki tej inwestycji miasto odchodzi od użycia węgla w produkcji ciepła, kierując się w stronę odnawialnych źródeł energii. Miejscowość zamieszkuje ponad 44 tysiące osób, a cały powiat ciechanowski liczy prawie 90 tysięcy mieszkańców. To dla nich będzie skierowana oferta nowego parku handlowego.

Tylko 2021 r. Trei dostarczył na polski rynek osiem obiektów handlowych, zlokalizowanych w Zielonce, Myśliborzu, Koszalinie, Piekarach Śląskich, Oświęcimiu, Inowrocławiu, Radzyminie i Chorzowie. Inwestor rozbudował również Vendo Park w Pułtusku. W tym roku deweloper planuje utrzymać podobne tempo ekspansji.

- Aktualnie w budowie mamy projekty w Otwocku oraz Skarżysku-Kamiennej. Wkrótce rozpoczynamy realizację dwóch kolejnych Vendo Parków – w Mielcu i Szczecinie, gdzie uzyskaliśmy już pozwolenia na budowę. W planach na ten rok mamy jeszcze obiekty handlowe, które zbudujemy w Łapach i Zambrowie oraz Siedlcach i Krakowie. Z kolei w listopadzie pozyskaliśmy kapitał na dalszy rozwój w Polsce – w ramach zawartej spółki joint venture z Patron Capital planujemy realizację kolejnych kilkunastu Vendo Parków o wartości 140 mln euro - dodaje Jacek Wesołowski.

Trei Real Estate rozwija swoją sieć Vendo Parków w Polsce od 2013 r., przez ten czas deweloper otworzył tutaj 29 parków handlowych.