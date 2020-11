Trendy przyszłości w branży retail. Jak reagować na zmiany?

E-commerce w Polsce znacząco przyspieszył. Postępująca digitalizacja wymaga od handlu błyskawicznego dostosowania się do nowej rzeczywistości, co wiąże się ze zmianami technologicznymi, ale nie tylko. Nawyki zakupowe Polaków zmieniają się, a handel jest pod coraz większą presją nowych oczekiwań swoich klientów. - Retail się zmienia, a my wspieramy te zmiany – mówi dla PropertyNews.pl Marek Kwiatkowski, dyrektor handlowy w Sescom. - Customer experience w wydaniu 2021 to jedno z haseł przewodnich dla rynku Facility Management.

Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku retail zależy, m.in. od zrozumienia trendów i odpowiedniego reagowania z nastawieniem na zwiększanie efektywności, a nie szybkie cięcie kosztów, bez względu na konsekwencje długoterminowe – takie działania mogą być zgubne. Od czego zacząć więc projektowanie nowych usług Facility Management, by szybko reagować na zmiany?

Marek Kwiatkowski: Rynek zmierza w stronę płynnego, multikanałowego doświadczenia, sklepów autonomicznych, monitoringu procesów w czasie rzeczywistym, przewidywania awarii zamiast reagowania na te, które już wystąpiły, coraz szybszych dostaw z lokalnych magazynów, rosnącej efektywności – w tym efektywności energetycznej. Klienci zmienili nawyki zakupowe, rytm i formę robienia zakupów, wybierają inne niż jeszcze rok temu formy dostaw – mam tu na myśli zwiększone zainteresowanie zakupami z dostawą do domu lub odbiorem osobistym zakupów zamówionych on-line. Te zmiany są nie do zatrzymania, będą postępować. Pierwsze przyspieszenie zmian widać było po ograniczeniu handlu w niedziele, ale to pandemia zdecydowanie popchnęła nas naprzód. Warto zauważyć, że mimo istotnego wzrostu handlu w sieci, klient nadal chce i potrzebuje odwiedzania sklepów w realu. Lubimy mieć „wybór”: kupić on-line, czy iść do sklepu. Forma osobistych odwiedzin w np. galeriach handlowych nabrała nowego znaczenia: są bardziej doceniane i wyczekiwane. Wyzwaniem jest zwiększanie efektywności biznesu przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentowi pozytywnych doświadczeń zakupowych. Customer experience w wydaniu 2021 to jedno z haseł przewodnich dla rynku Facility Management: zakupy mają być komfortowe, bezpieczne, szybkie, dopasowane do potrzeb, z dużym wachlarzem wyboru produktów, świetną i kompetentną obsługą, najlepiej kilkoma opcjami płatności i dostaw.

Pandemia ma nierówny wpływ na branżę retail. Dla jednych ostatnie miesiące to duże straty, dla innych ogromne zyski, jeszcze inni wykorzystują ten czas na wprowadzanie zmian, które staną się nowym wymogiem ze strony klienta. Jakie zatem, z perspektywy Facility Management, COVID-19 rzucił wyzwania branży retail?

