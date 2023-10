Marka bieliźniana Triumph ma nową lokalizację we wrocławskiej Galerii Dominikańskiej.

Triumph już po przeprowadzce w Galerii Dominikańskiej.

Nowy sklep w to modowa propozycja dla kobiet.

Klienci Galerii Dominikańskiej znajdą salon Triumph w nowym miejscu na poziomie 0 niedaleko wejścia głównego. Nowe kolekcje z romantyczną bielizną, a także tą modelującą i casualową z tej okazji była dostępna w promocji.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której właścicielem jest Atrium European Real Estate Limited, to jedno z największych centrów handlowych w regionie. Oprócz nowych najemców, w galerii znajdują się sklepy takie jak Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar, które oferują szeroki wybór produktów dla klientów.

Triumph Lingerie, twórca bielizny od 1886 roku. Marka działa stacjonarnie i ma sklep w internecie. Marka jest obecna w 15 krajach.

