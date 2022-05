Triumph z nowym sklepem w centrum handlowe Nowe Czyżyny

Tenant-mix Nowych Czyżyn, liczący 77 sklepów, punktów usługowych i restauracji, zyskał nowego najemcę.

Jest nim Triumph, jeden z najpopularniejszych producentów bielizny na świecie posiadający lokale w ponad 60 krajach, jest już także obecny w krakowskim centrum handlowym.

Oferta mody, którą sukcesywnie rozwijamy od blisko 3 lat, jest jedną z ulubionych wśród klientów Nowych Czyżyn. Teraz dopełni ją kolejny rozpoznawalny brand – marka Triumph, której salon jest już drugim posiadającym wyłącznie tego rodzaju asortyment w tej lokalizacji – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director Newbridge.

Także najemca nie kryje zadowolenia z rozpoczętej współpracy, doceniając przy tym atuty obiektu z portfolio Newbridge.

– Nowe Czyżyny posiadają bardzo dobrą lokalizację obok obecnie powstałych nowych osiedli. Nowa Huta jako dzielnica przeżywa obecnie swój renesans i staje się atrakcyjna dla stale napływających mieszkańców do miasta. Co więcej, Centrum Nowe Czyżyny po modernizacji zapewnia większy spokój i kameralność podczas zakupów niż duże galerie, co w obecnej sytuacji jest pozytywnie postrzegane przez odwiedzających klientów – wyjaśnia Adam Zając, odpowiedzialny za rozwój i budowę sieci pełnomocnik spółki Finezja A.K. Zając S.J., franczyzobiorca Triumph.

Debiutujący w Nowych Czyżynach lokal wyróżniają przytulne wnętrza gwarantujące intymność zakupów. Jest także wyposażony w dwie przestronne przymierzalnie w celu zapewnienia maksymalnego komfortu kupującym.

Salon Triumph ma także pełną integrację i dostępność do stanów magazynowych naszych salonów w innych lokalizacjach w Krakowie, a także do zapasów w magazynie centralnym, co daje możliwość niezwłocznej realizacji praktycznie każdego wybranego przez klientkę produktu z dostępnej oferty – informuje.

Klientki znajdą tutaj kompletną kolekcję aktualnie oferowanego asortymentu marki Triumph oraz sloggi m.in. bieliznę, koszule nocne, piżamy oraz stroje kąpielowe. Na miejscu skorzystać można także z profesjonalnych porad brafitterek, które pomogą dopasować bieliznę do kobiecej sylwetki.